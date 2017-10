Un village de la sécurité ce samedi à Strasbourg

Gendarmes, policiers, secouristes, soldats du feu rencontraient le public ce samedi à Rivetoile, à Strasbourg, pour présenter leurs missions. L'occasion aussi d'offrir aux passants le premier numéro de POLIcité, magazine de la police bas-rhinoise rédigé avec des citoyens.

Rivetoile, la galerie marchande de la place de l'Etoile, à Strasbourg, accueillait ce samedi 14 octobre une journée de la sécurité intérieure. Les pompiers avaient sorti la grande échelle. Gendarmes, policiers, secouristes, soldats du feu présentaient leurs missions et leurs équipements, véhicules, motos, canots. Même la police allemande était associée à ces rencontres.

La Police allemande à la rencontre des Strasbourgeois © Radio France - Corinne Fugler

L'occasion pour les policiers du Bas-Rhin de présenter le nouveau journal, un magazine distribué gratuitement et rédigé en coopération avec des citoyens intéressés par leur métier. Le numéro 1 de "POLIcité" détaille les missions de la police et prodigue quelques conseils, sur la vignette Crit'air ou sur la conduite à tenir en cas de vol de vélo.

POLIcité, l'actualité des policiers du Bas-Rhin vu par vous! Téléchargez notre journal ici : https://t.co/XtuSfbais6pic.twitter.com/3QCCZSaETJ — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) October 14, 2017

Ouvrir les portes des commissariats

Pour recruter ces journalistes amateurs, la police nationale avait lancé un appel sur les réseaux sociaux et sur l'antenne de France Bleu Alsace. 25 Bas-Rhinois se sont portés volontaires, dont Yanis, un collégien de 13 ans, parti patrouiller dans Strasbourg avec les agents. Dans le prochain numéro, on lira l'article de Martine, 60 ans, qui a assisté dans une maison de retraite à une séance de prévention destinée aux seniors. "Le principe", explique Joël Irion, chargé de communication au sein de la police 67, "c'est d'ouvrir nos portes et de montrer notre vrai visage; ça nous permet aussi à nous, policiers, de comprendre les attentes de la population!"

