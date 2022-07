Un village de vacances accessible aux personnes en situation de handicap bientôt à Champagnat en Creuse

Un projet touristique très ambitieux est en train de voir le jour dans le hameau de la jonchère, à Champagnat en Creuse. Dans cette commune située à l'est de la Creuse, un gîte d'étape accueille déjà des cyclistes et des randonneurs de passage. Mais le site va s'agrandir avec un concept beaucoup plus novateur, d'ici deux ans, un village de vacances entièrement accessible aux personnes en situation de handicap et à leur famille va y voir le jour. Il disposera de 20 places, les "aidants", c'est à dire les membres de la famille qui s'occupent de la personne handicapée, pourront aussi bénéficier de services afin de s'accorder un peu de répit.

Le site sera adapté à différents types de handicaps

Au hameau de la Jonchère, pour le moment, un grand champ s'étale face au gîte d'étape. C'est là qu'à therme, plusieurs chalets, un restaurant et même un point de baignade vont sortir de terre.

Guislaine Piquet porte ce projet depuis de longues années. C'est elle qui a créé la SAS Roue d'escampette. Elle souhaite que le site soit entièrement accessible aux personnes en situation de handicap. "Il ne s'agit pas seulement d'avoir une chambre adaptée, explique-t-elle, la personne handicapée pourra se rendre partout sur le site. Il va y avoir une petite ferme pédagogique par exemple et les enfants pourront aller soigner les animaux avec un cheminement adapté à quatre types de handicaps".

Du répit pour les familles

Ce village de vacances devrait ouvrir en 2024. Cinq équivalents temps plein devraient être créés sur le site. Grâce à ces salariés, ainsi qu'à une équipe de bénévoles, il y aura sur place des services qui permettront aux aidants de bénéficier d'un répit. Des animations seront organisées afin de prendre en charge les personnes en situation de handicap. "Ca peut être par exemple une sortie nature à l'étang des Landes", détaille Guislaine Piquet. Les aidants pourront aussi se décharger de la préparation des repas par exemple.

Le séjour des personnes en situation de handicap sera anticipé. Si la personne a besoin de matériel spécifique, de soins kinés ou infirmiers, l'équipe de Roue d'escampette se chargera de lui fournir.

La création de ce village de vacances est estimé à environ deux millions d'euros. Mais il bénéficie de nombreuses subventions publiques. L'Etat a par exemple accordé 650.000 euros dans le cadre du plan avenir montagne et du Plan Particulier pour la Creuse.