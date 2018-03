Landes, France

C'est une première pour Saint-Geours-d'Auribat. Le village est privé de ses fêtes patronales cette année. Tous les ans, elles se déroulent sur trois jours, au moment de la Saint-Georges, le 23 avril. Mais cette fois-ci, le comité des fêtes jette l'éponge.

Les fêtes de village sont pourtant une tradition importante en Chalosse. Mais il n'y a plus assez de bénévoles pour les organiser. "Il y a quelques années, on était encore une trentaine dans le comité. L'an dernier, on a préparé les fêtes à quatre ou cinq", décrit Lucas Sombrun, le président du comité des fêtes, qui a décidé de renoncer à son poste.

"Trop compliqué, trop de charges, trop peu de personnes", raconte Lucas Sombrun d'un air découragé. "Le jour des fêtes, il y a du monde, mais [il en faudrait] pour préparer, les week-end précédents, pour aller chercher les commandes... Mais il y a trop peu de personnes, c'est impossible", avoue-t-il, impuissant.

"Les faire tout seul, ce n'est pas possible"

D'autant que le comité des fêtes actuel est en pleine mutation. Son président a trouvé du travail sur la côte landaise et va déménager dans les semaines qui viennent, tout comme plusieurs membres de l'association, qui estiment aussi avoir fait leur temps au sein du comité, et qui souhaitent passer le relais à plus jeunes. Lucas Sombrun s'est donc rendu à l'évidence : "Les faire tout seul, ce n'est pas possible."

C'est donc à contre-cœur que le comité et la municipalité ont décidé d'annuler les festivités. "Je suis déçu, parce que j'avais envie de faire ces fêtes", ajoute le président de l'association.

Une annulation qui attristent les habitants du village, plusieurs avouant même découvrir la nouvelle. "Quel dommage", s'exclame ainsi Blandine. "C'était l'occasion de se retrouver entre villageois et de passer un moment ensemble." Cette autre riveraine avoue même "avoir envie de pleurer", en apprenant la situation. "Sachant que les autres communes ont des fêtes du village, et pas Saint-Geours... Je suis choquée", explique-t-elle.

Le comité des fêtes a pourtant essayé de chercher du monde. Lucas Sombrun a ainsi imprimé 300 tracts, "que j'ai distribué moi-même dans les boîtes aux lettres, mais personne n'est venu" aux réunions. La maire de la commune a aussi essayé de faire passer le message lors de ses vœux. "Pas de chance, il n'y avait pas de nouveaux habitants, que des anciens, dont des gens qui ont déjà donné et à qui on ne va pas demander de revenir", explique le président de l'association.

D'ailleurs, selon Monique de Chauton, la maire, les nouveaux arrivants n'osent pas forcément faire le premier pas. "Ils ne connaissent pas le culture du village", explique-t-elle. Pourtant "nous les recevrons avec plaisir".

Elle espère en tout cas que cette annulation aura l'effet d'un électrochoc. "Je pense que les gens vont chercher à savoir pourquoi et comment. C'est peut-être là qu'ils réagiront", espère-t-elle.

Cela commence peut-être déjà à porter ses fruits. Frédérique a entendu la nouvelle et a décidé de réagir : "J'ai tout de suite envoyé un message au comité des fêtes et je pense que je vais essayer d'en faire partie pour tenter de sauver ces fêtes, parce que c'est essentiel", estime-t-elle.

Une réunion est organisée le dimanche 22 avril à 11h à la salle des fêtes de Saint-Geours-d'Auribat, pour parler de l'avenir de ces fêtes. Réservée uniquement aux habitants du village.