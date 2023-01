Un village se mobilise pour aider une famille après un incendie à Saint-Vincent-de-Barbeyrargues

Ce mardi 04 décembre vers 6h30, à Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, un feu s'est déclaré à l'étage d'une maison familiale. Un couple avec deux enfants de 6 et 10 ans ont tout perdu. "On a eu le temps de prendre des photos de famille, des souvenirs mais rien d'autre" explique Ludovic le papa. Si aucun blessé n'est à déplorer, la maison est inhabitable. Très affectée par l'événement, la famille a surtout perdu beaucoup de vêtements et du mobilier. Pour les aider, les élus ont donc envoyé un mail à tous les habitants pour demander des dons.

Un élan de solidarité

Dès le mardi après-midi, des dizaines de dons ont été déposés dans le hall d'entrée de la mairie. Les sacs débordaient de jouets, vêtements et cadeaux pour la famille. Bruno Pallares, premier adjoint au maire, ne s'attendait pas à voir un tel élan de solidarité. "On est content, nous sommes un village de 700 habitants et quand on voit la solidarité que ça génère ça fait du bien". Un élu a aussi proposé de reloger le couple avec les enfants dans un gîte dans la commune et auront un logement au moins jusqu'au 31 mai.

Des dizaine de dons arrivent dans le hall de la mairie © Radio France - Adèle Chiron

Ludovic n'en revient toujours pas. "Des amis du village, mais aussi des inconnus nous ont aidés, je les remercierai jamais assez" dit-il ému. Désormais la famille veut aller de l'avant et oublier cet évènement tragique. La gendarmerie de Castelnau-le-Lez s'est saisie de l'affaire pour comprendre la cause du départ de feu.