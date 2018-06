Neuilly-lès-Dijon, France

Rester le plus longtemps vivre chez soir c'est le rêve de toutes les personnes qui approchent du grand âge. Et pourtant après des accidents, des maladies, leurs habitations ne sont parfois plus adaptées et il faut partir dans une institution adaptée. Un cap difficile à passer pour les anciens comme leurs enfants. C'est pourquoi de plus en plus en France naissent des villages seniors. Des zones intermédiaires où les seniors peuvent vivre dans leur maison mais avec tous les services d'un EHPAD à proximité. Un de ces villages va ouvrir dès le 2 juillet à Neuilly-lès-Dijon, à côté de la maison de retraite de la Combe Saint-Victor.

Le village se situe à quelques mètres de l'EHPAD de Neuilly-lès-Dijon. © Radio France - Lila Lefebvre

21 appartements individuels conçus spécialement pour les personnes âgées qui n'ont pas encore envie d'intégrer un EHPAD traditionnel, c'était le rêve de François Scherer le directeur de l'EHPAD La Combe Saint-Victor. "Aujourd'hui en France, on manque de structures intermédiaires entre la maison et l'EHPAD médicalisé. Les personnes qui sont encore assez indépendantes peuvent avoir un chez eux, adapté, ici, elles sont chez elles mais peuvent bénéficier à tout moment des services de l'EHPAD qui est au bout de la rue.

Cuisine, chambre, salle de bain, tout a été conçu pour faciliter le quotidien des personnes âgées :

Main dans la main, collés l'un à l'autre, Anne 80 ans et Guy 82 ans visitent leur prochain chez eux. "On a pu se rendre compte de toutes les astuces mises en place pour les anciens, et c'est agréable", Guy est malade de l’œsophage, après cinq opérations il n'était plus capable de monter l’escalier, de prendre soin de son jardin. Avec sa femme Anne ils ont décidé de quitter leur maison de Chevigny-Saint-Sauveur pour cette résidence. Une décision difficile pour Anne : "on n'avait plus le choix car on sent qu'il pouvait nous arriver quelque chose à l'un ou à l'autre".

L’investissement total est de quatre millions d’euros, financé, entre autres, par un prêt à taux zéro de la Cnav (Caisse nationale d’assurance vieillesse) pour un montant de 780 000 €.