Un village solidaire de seize mobil 'homes va voir le jour à Aytré, pour des personnes en grande précarité

Le froid est de plus en plus net, le matin et la nuit dans nos deux Charentes. En plus des logements d'urgences existants débloqués par le préfet pour les personnes sans-abris en cas de grand froid, une initiative va voir le jour très prochainement à Aytré, près de La Rochelle. Un village de mobil 'homes va s'implanter sur un terrain proche de la maison de la Charente-Maritime à quelques pas du littoral. Seize petits mobil 'homes d'occasion sur un terrain actuellement en cours de viabilisation.

Terrain à Aytré, proche de l'océan et du conseil départemental de la Charente-Maritime © Radio France - Gérald Paris

L'idée, c'est de permettre à certaines personnes d'avoir un toit en période de grands froids. Des personnes sans-abris, bien souvent accompagnées d'un, ou plusieurs chiens. En tant normal, la présence d'un animal n'est pas acceptée dans d'autres lieux d'accueil du département, là, ces mobil 'homes leur permettront d'être au sec et au chaud cet hiver.

Le projet a retenu l'attention de l'état

L'association Altéa Gabestan a participé au montage de ce projet. Au dernier confinement, des SDF avaient été logés dans un camping proche de La Rochelle, c'est en quelque sorte un prolongement qui est donné à cette initiative. Un projet qui a retenu l'attention de l'état. Comme 42 autres en France, il va le financer à la hauteur de 280 000 euros par an. L'expérience sera menée pendant trois ans, avec une volonté celle de permettre aussi des passerelles vers d'autres types de logements en dur. Des personnes en grande précarité, qui par ailleurs seront suivies de près par les acteurs sociaux de l'agglomération.