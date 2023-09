Un virus oblige la SPA de Périgueux à fermer les adoptions et la fourrière des chiens

La soixantaine de chiens accueillis à la SPA de Périgueux sont en quarantaine depuis ce samedi 16 septembre au matin. La décision a été prise la veille, en accord avec les services vétérinaires de la préfecture, après la confirmation d'un nouveau cas de maladie de Carré, un virus qui peut être mortel pour les chiens.

Le refuge de la SPA continue de fonctionner tout à fait normalement pour les chats, mais en ce qui concerne les chiens, l'association a décidé d'interrompre les adoptions, les visites, et même l'activité de fourrière pour trois semaines.

Trois semaines de fermeture minimum

"Nous avons déjà perdu trois chiens de la maladie de Carré en un mois et demi, et là nous avons une chienne testée positive", explique Eliane Rigaux, la présidente de l'association. "Donc on a pris la décision de fermer le refuge, les adoptions sont interrompues, les visites sont interrompues. Avant tout, ce sont nos animaux qu'on protège."

Tous les chiens du chenil étaient pourtant vaccinés, mais des chiens immuno-déprimés peuvent parfois contracter la maladie quand même. Par sécurité, l'association va désinfecter les différents box et ne plus laisser entrer de nouveaux chiens.

Plus de fourrière à la SPA, il faut aller en mairie

Mais les conséquences sont énorme, d'abord pour la SPA de Périgueux elle-même : "Pas d'adoption pendant trois semaines minimum, deux mois maximum, c'est pas de rentrée d'argent". "Quand on me l'a annoncé, je me suis effondrée" , assure Eliane Rigaux. "Cela fait 12 ans que je suis présidente, je n'ai jamais connu ça. On est fourrière sur 225 communes, j'ai 10 salariés qui travaillent ici, je ne sais pas comment on va se débrouiller"

L'activité de fourrière de l'association est aussi interrompue. Les gendarmes et policiers sont déjà avertis, mais les particuliers ne peuvent donc temporairement plus apporter à la SPA un chien qu'ils auraient trouvé errant dans l'espace public. Ils devront s'adresser à la place aux mairies, qui ont la responsabilité de récupérer les animaux errants.