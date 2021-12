Un voleur de sapin de Noël rate son coup, près d'Orléans

La commune de Chevilly, au nord d'Orléans, s'est fait voler son sapin de Noël dans la nuit de lundi à mardi. L'auteur des faits est un automobiliste qui n'habite pas la commune. Ce dernier qui l'avait embarqué a été retrouvé par les gendarmes, et le sapin, haut de deux mètres, a retrouvé sa place.

Une affaire qui sent le sapin à Chevilly : les communes du Loiret se parent d'illuminations et décorations en tous genres pour égayer la vie de leurs habitants durant cette période de fin d'année. Mais certains décident de gâcher la fête : en début de semaine, un homme a volé le sapin de Noël installé sur la commune de Chevilly au nord d'Orléans. Et pourtant, il mesure deux mètres de haut !

Un vol de courte durée

Il n'était installé que depuis deux jours par la commune : le sapin de deux mètres de haut en place dans le hameau des Chapelles à Chevilly, dans le Loiret, a vite disparu, explique le maire de la commune, Hubert Jolliet (confirmant une information de La République du Centre). "Ce sapin devait intéresser quelqu'un, donc il s'est arrangé pour repérer le secteur et venir dans la nuit de lundi à mardi pour se servir."

L'amateur de sapin charge alors le conifère à l'arrière de sa voiture lundi 6 décembre 2021 au soir et prend la fuite. Mais les gendarmes se rendent chez lui peu de temps après pour l'interpeller. L'homme, qui n'habite pas à Chevilly, a été retrouvé grâce (notamment) aux caméras de surveillance. "Les gendarmes ont identifié rapidement la personne. Il a été interrogé et a rendu le sapin."

Ce n'est pas la première fois

Hubert Jolliet habite depuis longtemps à Chevilly. Et pour son premier mandat en temps que maire, il explique déjà avoir été confronté à des incivilités sur la commune. "Quand ce ne sont pas les guirlandes et décorations, c'est le fleurissement de la commune qui est touché chaque semaine." Hubert Jolliet a déposé plainte, le voleur de sapin pourrait donc être poursuivi. De son côté, le sapin de Noël a retrouvé sa place dans la commune de Chevilly.