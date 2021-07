Un Vosgien, doyen de la Compagnie des Guides de Chamonix

C'est la plus ancienne compagnie de guides au monde. La Compagnie des Guides de Chamonix célèbre ses 200 ans ce week-end des 10 et 11 juillet. Elle compte aujourd'hui 160 guides de haute montagne et 60 accompagnateurs en montagne. Son doyen est... Vosgien ! Fernand Pareau, 96 ans, originaire de Ban-de-Laveline, a emmené avec lui des clients jusqu'à ses 90 ans. Guide ? Le plus beau métier du monde, selon lui.

Fernand Pareau est né en 1925. Jeune, il travaille dans une scierie de Saint-Léonard. Arrivent la guerre et les Allemands. "Un matin, ils ont commencé à trier les personnes les plus valides, entre 15 et 45 ans. Ils nous ont embarqués dans des wagons à bestiaux et nous ont emmenés jusqu'à Baden-Baden. On est arrivé comme des travailleurs volontaires et on a remplacé aux champs les hommes partis à la guerre."

A son retour dans les Vosges après la Libération, il n'y a plus de villages. "C'était tout brûlé. A Saint-Léonard, il n'y avait plus d'église, plus personne." Fernand rejoint alors sa sœur à Argentière. Image frappante :

Quand je suis arrivé par le train à Sallanches et que j'ai vu le mont Blanc aussi haut et aussi beau, ça m'a fait vraiment le coup de cœur quoi !

Fernand Pareau (à gauche), devenu guide de haute-montagne en 1956 (photo de 2019) © Maxppp - Grégory Yetchmeniza

Immanquablement, le jeune homme commence à grimper avec des copains. Il se marie, est embauché comme métayer, fabrique des fromages et du beurre, travaille dans une scierie au pied du glacier d'Argentière. "L'automne, je faisais le bûcheron. Et l'été, j'allais avec mes patrons prélever la glace au glacier et on allait la vendre dans les hôtels aux Houches et à Chamonix. Il n'y avait pas les frigos à ce moment-là !"

Au moins 150 fois au sommet du mont Blanc

Fernand Pareau devient aspirant-guide en 1953 puis guide en 1956. De ses clients, il dit : "J'aimais beaucoup arriver à des sommets et les voir heureux. C'est le plus beau métier du monde que j'ai pu faire". Avec eux, il gravit au moins 150 fois le mont Blanc. Et réalise tant d'autres courses en montagne dans les Alpes mais aussi au Népal, en Equateur, au sommet du Kilimandjaro.

Fernand Pareau exerce jusqu'à ses 90 ans. Son bonheur ? Beaucoup de clients devenus des amis, qu'il continue d'accueillir dans son chalet aux Houches. Sa fierté ? La Compagnie des Guides de Chamonix compte aujourd'hui trois Pareau : lui-même, son fils et son petit-fils.

Les 200 ans de la Compagnie des Guides de Chamonix seront célébrés - si la météo le permet - ce samedi 10 juillet par une tentative de record : la plus grande cordée au monde. 200 personnes s’encorderont à plus de 3 000 mètres d’altitude entre l’Aiguille du Midi et la Pointe Helbronner , sur plus de 6 km de long.