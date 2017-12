Un voyagiste de l'Indre organise un déplacement en car à Paris pour l'hommage à Johnny

Une bonne soixantaine de fans de Johnny Hallyday originaires de l'Indre, du Cher, de la Creuse doivent monter en car sur Paris ce samedi matin très tôt pour assister à l'hommage sur les Champs Elysées.

Ils s'attendent à vivre une journée historique. Une soixantaine de fans de Johnny Hallyday originaires de Montluçon, Salbris, Blois, Guéret, Châteauroux, Vierzon... s'apprêtent à monter en autocar sur Paris pour assister à l'hommage populaire prévu sur les Champs Elysées. Le car doit partir ce samedi de Bonnat en Creuse à 4h30, avec deux arrêts prévus à Châteauroux dans l'Indre à 5h30 et Vierzon dans le Cher à 6h30.

Un facteur castelroussin fan de Johnny

Daniel, 61 ans est facteur à Châteauroux. Pour cette journée exceptionnelle, il s'habillera avec un blouson en cuir "acheté en octobre 2015 après un concert, je mettrai aussi ma bague et ma croix (...) Johnny a toujours fait partie de ma vie, je ne pouvais pas concevoir de ne pas y aller". Il remercie d'ailleurs ses collègues facteurs de l'avoir remplacé au pied levé pour qu'il puisse y aller.

Un couple de bikers de Lignières

Cathy et Michel aussi seront du voyage. Ce couple de Lignières dans le Cher fait partie d'un club de Harley en Creuse (les Symbolics Family), ils sont fans de Johnny depuis toujours. "On l'a vu une dizaine de fois en concert, on est très heureux d'aller sur Paris (...) je sais qu'il y aura la foule, peut-être qu'on ne verra pas grand chose, mais c'est le fait d'être présent", confie Cathy.

30 euros l'aller-retour

Le déplacement a été organisé par un voyagiste basé à Saint-Maur, Jérôme Henry, de l'agence "Escapade sur mesure". Tout s'est fait en à peine 24h. "Des fans m'ont appelé et m'ont demandé si on ne pouvait pas organiser quelque-chose (...) par les réseaux sociaux on a élargi le cercle et au final on va pouvoir remplir un bus complet. L'autocar appartient à une société basée à Bonnat en Creuse (les Transports Gaudon). Le groupe fera l'aller-retour dans la journée. Ils repartiront de Paris samedi soir vers 20h.