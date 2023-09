"Un vrai chaos, ça tombait de partout", la frayeur d'une élue du Nord-Mayenne pendant le séisme au Maroc

Au moins 632 personnes sont mortes ce samedi 9 septembre 2023 à Marrackech au Maroc après un violent tremblement de terre cette nuit. Plus de 300 personnes sont blessées. "C'était une vraie panique", raconte Christelle Auregan, conseille départementale de la Mayenne. L'élue est sur place pour un congrès mondial des Géoparcs Unesco, dont fait partie le parc Normandie-Maine.

Contactée par France Bleu Mayenne, elle va bien même si elle est choquée par le drame. "C'était impressionnant parce que j'ai l'impression d'être à Paris, raconte l'élue mayennaise. Au début, c'était comme si le métro passait. Là, je me dis mais je ne suis pas à Paris, je suis à Marrakech, il n'y a pas de métro et après, tout s'est mis à trembler." Quand le séisme s'est produit, Christelle Auregan était dans son hébergement, après avoir suivi le match du XV de France dans un café.

L'élue du Nord-Mayenne raconte la soirée qu'elle a vécue. "Les murs se sont mis à bouger, ça a duré moins d'une minute et il y a eu deux moments forts. Ça a commencé à s'amplifier, à bouger partout. Et là, je me suis dit que c'était un tremblement de terre, donc j'ai voulu aller sous lit mais je ne pouvais pas parce que le matelas était au sol. Tout est tombé partout. Je suis sortie de ma chambre. J'ai appelé mes collègues qui étaient à l'étage du dessus. Ils m'ont répondu qu'une femme pleurait et hurlait. Je suis montée au deuxième voir comment elle allait. Elle était enceinte. Je pense qu'elle a paniqué. Après nous, on est sorti et on a vu que l'on avait énormément de chance parce que nous, on a eu que des fissures sur le bâtiment."