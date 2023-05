"Un vrai souci de voisinage" : en Dordogne, ils s'agacent du non-respect des horaires pour tondre

Après la guerre des boutons, la guerre des tondeuses ? Les jours fériés, les gendarmes e la Dordogne reçoivent des appels au 17 de riverains qui se plaignent du bruit de tondeuse de leur voisin. Des maires rappellent sur leur page Facebook les horaires autorisés pour tondre, comme à Brantôme : "C'est un vrai souci de voisinage : ça tond entre midi et deux, six heures, sept heures, neuf heures le soir !", s'exaspère Frédéric, qui habite un hameau de la commune.

L'arrêté préfectoral que suivent la plupart des mairies de Dordogne est pourtant clair , affiché sur les panneaux communaux de beaucoup de villages. La tonte doit se faire de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 les jours ouvrables, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Il est vrai que les mairies peuvent prendre leur propre arrêté. Mais tout le monde n'est pas au courant, ou alors, pas de très bonne volonté.

"C'est interdit mais tout le monde le fait"

"Moi, on m'a balancé" , s'étrangle Frédéric dans son hameau d'une dizaine de maisons : "J'ai reçu des courriers de la mairie, m'accusant de tondre en dehors des horaires. J'attends les preuves !" , assure-t-il en niant tout dépassement d'horaire.

Plus loin, dans un village de Bourdeilles, Carole fait des allers-retours sur son tracteur tondeuse. Déjà que les voisins se plaignent de son élevage de Bergers allemands, mais là il est 14h30 un jour d'Ascension : l'heure légale est passée. "Je sais", répond-t-elle avec aplomb : "Mais ici, c'est interdit mais tout le monde le fait. Et ça ne gêne personne. Allez dire à l'agriculteur à côté qu'il ne faut pas qu'il allume son tracteur un jour férié ! On est à la campagne, il faut un peu foutre la paix aux gens".

Le maire de Bourdeilles, Olivier Dussutoure, a publié sur la page Facebook de la mairie un rappel des horaires en vigueur avant le pont de l'Ascension : "Si on compare l'an dernier et cette année, on a beaucoup de pluie et l'herbe pousse très vite. J'ai constaté une petite minorité qui le dimanche tond parfois jusqu'à neuf heures du soir". C'est le maire qui doit aller rappeler les règles : "Les gens râlent mais ne vont pas à la confrontation, parce que ça reste leurs voisins proches !"

Un maire agressé à la débroussailleuse

Les conflits de tondeuse vont pourtant parfois beaucoup plus loin. Au début du mois de mai, un habitant de Ribagnac, dans le Bergeracois, a été condamné à dix mois de prison avec sursis, pour avoir agressé le maire de la commune avec sa débroussailleuse : "C'est sa passion de débroussailler, il tondait du matin au soir, tous les weekends", raconte Cédric Lougrat.

"Il débroussaillait jusqu'à 300-400 mètres de chez lui, en abîmant les bords de route", raconte le maire. "Les voisins agacés m'ont appelé, j'y suis allé plusieurs fois, on a déposé plainte et la dernière fois, il m'a insulté et m'a mis des coups de débroussailleuse dans les tibias. J'ai appelé les gendarmes, qui l'ont mis en garde à vue". Le tribunal de Bergerac a condamné le voisin à une interdiction d'entrer en contact avec le maire, et à une obligation de soin.