Un week-end compliqué s'annonce sur les routes azuréennes avant la rentrée

Vacances, j'oublie tout ! L'été se terminera ce week-end avec les derniers retours avant la rentrée des classes. Et pour l'occasion, les prévisions trafic de Bison Futé sont plutôt claires : le week-end s'annonce chargé. Bison Futé agite donc son drapeau rouge dans le sens des retours vendredi et samedi, et orange dimanche.

Quelles difficultés dans la région ?

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur l’autoroute A8 entre Aix-en-Provence et la frontière italienne, le trafic sera très chargé dans le sens des retours vendredi et samedi, notamment aux abords des principales agglomérations comme Aix-en-Provence et Nice, avec des pointes entre 10h et 14h. Il est donc conseillé d'éviter de prendre la route à ces heures.