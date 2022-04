Un week-end de Pâques bénéfique pour le tourisme dans la Brenne

La fin du week-end de Pâques est l'occasion d'un premier bilan sur la fréquentation touristique dans la Brenne, où la saison a démarré timidement, début avril. "C'est assez calme par rapport à d'autres années. Sauf sur le week-end de Pâques" relève Christine Pastor, responsable du château d'Azay-le-Ferron. "On n'a jamais eu autant de visiteurs sur le dimanche de Pâques." Une centaine de personnes, sur une seule journée, un 17 avril, c'est aussi ce qu'affiche le château du Bouchet, à une vingtaine de kilomètres de là. "Disons que ça commence bien" résume Aurélie, la chargée de billetterie. "Cette année, on a ouvert plus tôt, début avril au lieu de mai."

La météo, atout séduction

Si le week-end de Pâques a permis un bond dans la fréquentation de ces sites, la météo n'y est pas étrangère. Le soleil a poussé randonneurs et promeneurs à découvrir ou redécouvrir les étangs. A la Maison du Parc naturel régional de la Brenne, on a vu passer environ 400 personnes le dimanche de Pâques. Comme Thibaud, venu séjourner quelques jours en camping-car avec sa femme et ses deux filles. "Les étangs, les animaux, pour les enfants, c'est bien. On cherchait quelque chose de naturel" dit le jeune homme qui vit en Saône-et-Loire. "En plus il fait beau !" Et si la météo tourne à l'averse, pas de problèmes pour Thibaud : il a prévu les bottes.