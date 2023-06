Un week-end de portes ouvertes pour fêter les 60 ans de l'ENSOA à Saint-Maixent-l'Ecole

A Saint-Maixent-l'Ecole, l'ENSOA fête ses 60 ans. À l'occasion de cet anniversaire, l'école nationale des sous-officiers d'active organise ces 16,17 et 18 juin des journées portes ouvertes avec diverses animations : gala de rugby caritatif, courses à obstacles, démonstration et exposition de matériel. Cet évènement se combine à une opération nationale "Avec nos blessés" . "Tout ce qu'on va faire sur les trois jours qui arrivent a vocation à aider les blessés, les familles endeuillées à travers les dons et les bénéfices qu'on pourra tirer de ces journées", explique le général Alain Didier qui commande l'ENSOA.

7500 à 8000 stagiaires d'ici 2027

L'ENSOA qui se renforce. "L'évolution du contexte géostratégique et la transformation actuelle de l'armée de Terre nécessite d'augmenter ce corps des sous officiers. Nous accueillons 6.800 stagiaires cette année. Hier, on était à 6.000 et demain, à l'horizon 2027, on sera sur un plateau entre 7500 et 8000. Donc on a une réelle augmentation de nos effectifs à former, qui va s'accompagner dès 2024 d'une augmentation de l'encadrement pour le faire", détaille le général Alain Didier. 550 militaires et civils travaillent à l'ENSOA.

L'école de Saint-Maixent qui sera aussi présente, c'est la tradition, au défilé du 14-Juillet. "On a l'honneur d'être d'être mis en avant à l'occasion des 60 ans de l'école. On sera autour de 220 défilants, ce qui est plus important que les années passées. Donc c'est une belle mise à l'honneur et c'est une belle reconnaissance à la fois du travail réalisé par l'école mais aussi de l'importance que l'armée de Terre donne à ses sous officiers", se réjouit le général Alain Didier.