Un week-end de répit à Saint-Maixant pour les familles creusoises d'enfants autistes

La fondation Jacques Chirac organisait ce week-end, un séjour au château de Saint-Maixant, à destination des familles d'enfants autistes. Au programme : toutes sortes d'activités, et des conférences de sensibilisation.

C'est une première. Ce week-end, la fondation Jacques Chirac (fondation qui a pour but d'accompagner, d'éduquer, d'insérer les personnes en situation de handicap), organisait un séjour entier avec des enfants autistes de 0 à 6 ans en présence de leurs familles. C'est-à-dire, les parents, mais aussi les frères et les sœurs.

"Il y avait 7 familles, 27 personnes au total", détaille Florian Curbelié l'organisateur.

Le cadre exceptionnel du château de Saint-Maixant était fait pour que les parents se reposent au maximum. "Il y avait une équipe de la fondation Jacques Chirac, pour accompagner, s'occuper des enfants."

Plusieurs activités étaient à la disposition de tous, une piscine, un sauna. Et même un salon de massage avec une esthéticienne. Karine est en train de s'allonger : "ça nous permet de souffler, parce que pour nous c'est difficile quand on a des enfants comme ça. Heureusement qu'il y a ce genre d'initiatives, l'équipe est top !"

Un atelier cuisine avec les enfants autistes et leurs parents au chateau de Saint-Maixant. © Radio France - Tristan Barraux

La lieu compte aussi une grande cuisine. L'occasion de faire un atelier cookies pour la psychologue Myriam Mûller. "C'est un atelier parents-enfant pour que les parents puissent échanger quelque chose avec leur enfant, explique-t-elle, la recette cookie coco est très appréciée !"

L'objectif du séjour était aussi de favoriser les échanges entre parents. "En discutant, ça nous permet de voir ce que font les autres au quotidien, d'aider parfois", expliquent Marion et Wendy, mères d'un enfant autiste.

"On a vu beaucoup de sourires, d'échanges que ce soit du côté des parents que des frères et soeurs", se réjouit Florian Curbelié. "On a des bons retours." La fondation Jacques Chirac espère réitérer le séjour l'année prochaine.