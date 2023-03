Une 10e édition du Festival International du Cirque de Bayeux 2023 avec les meilleurs numéros du monde

Si vous voulez voir du spectacle cette semaine, c'est à Bayeux qu'il faut aller ! De ce mercredi à dimanche inlcus, les acrobaties promettent encore de faire rêver les petits et les grands au Festival International du Cirque de Bayeux. Il s'agit de la 10e édition du festival et les 20 ans de l'association !

ⓘ Publicité

Depuis sa création, plus de 107 500 spectateurs sont déjà venus applaudir les artistes du festival

40 artistes, 10 nationalités différentes, 12 numéros en passant du jonglage, du cerceau aérien ou encore de la ventriloquie aux acrobaties sur chevaux, il y en aura pour tous les goûts cette année. Les artistes sont accompagnés cette année par un orchestre de sept musiciens dont une chanteuse, mais aussi par une logistique bien rodée avec huit techniciens, son, lumière, vidéo, pour vous plonger dans l'ambiance. Le président fondateur Arnaud Tanquerel n'oublie pas les 112 bénévoles, essentiels pour faire vivre le festival.

On peaufine la piste avant d'accueillir les artistes et le public. - Cirque de Bayeux

Le cirque évolue

Un cirque où les seuls animaux présentés lors de cette 10e édition seront donc les chevaux. Le monde du cirque change et celui de Bayeux en fait partie selon Arnaud Tanquerel, le président fondateur du Festival du Cirque de Bayeux.

"Nous avons eu des animaux, on a eu des perroquets, on a eu des années avec des fauves, avec des éléphants. Mais aujourd'hui, on voit bien que le législateur a imposé une loi autour des animaux présentés dans les cirques. On sait qu'à échéance 2028, il n'y aura plus possibilité de présenter ce type de numéros. Aujourd'hui, de toute façon, les numéros d'éléphants en France et en Europe, il n'y en a quasiment plus. Nous avons toujours eu comme habitude de présenter des numéros avec animaux, mais toujours dans le respect de la condition animale. On estime que la société a évolué sur le sujet et qu'un festival comme le nôtre, en centre-ville, sur une place avec du bitume, ça ne correspond plus à l'attente de la société sur la condition animale. On aurait un autre espace tout en herbe, avec des arbres, on pourrait faire des grands parcs de détente, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas".