Une académie de Esport ouvre à Mougins pour coacher et encadrer les fans de jeux vidéos

Mougins, France

A Mougins, dans ce nouvel espace "Azur Esport" il y a des ordinateurs en libre service mais aussi une salle dédiée pour l'académie de Esport. L'objectif est de participer à des compétitions, des tournois professionnels internationaux si des jeunes le souhaitent. Le jeu principal c'est Fortnite, un jeu en ligne de tir et de survie devenu un vrai phénomène, dans un univers de cartoon, avec des personnages variés. C'est un passionné de jeux vidéos, habitant de Pégomas, Mickaël Bray, qui a monté cette académie pour encadrer les joueurs et les former, pour certains, à devenir professionnels.

Jouer raisonnablement et efficacement

Ange, 16 ans, lycéen en Première, est converti :"la semaine je peux jouer deux à trois heures, les week-ends dix à douze heures mais à côté je fais du sport, je vois des amis et en période scolaire, je ne joue pas le soir". Un coach propose d'encadrer les jeunes, de leur donner des conseils sur leur pratique du jeu.

Arès Djiali, au surnom de gamer "Petit Nuage" est coach dans cet espace jeux. "Dans Fortnite, on évolue sur un vaste terrain de jeux avec des reliefs, on peut construire des murs pour se protéger, et le but c'est de survivre." le coach joue les pédagogues, les analystes de parties aussi : "Il faut comprendre qu'on peut prendre du plaisir et apprendre des valeurs via les jeux vidéos : savoir se tenir au sein d'une équipe, échanger avec un co-équipier, travailler ses réflexes, sa vision de jeu."

Il ne faut pas rester trop longtemps devant un jeu vidéo, ce n'est pas bon pour le cerveau, le stress, on finit par s'identifier au personnage, c'est important d'évacuer, de faire du sport.

Le jeune Ange s'est inscrit pour évoluer sur le jeu. Il se définit comme un geek, il joue depuis l'âge de 4 ans à des jeux sur consoles. Il a bien conscience qu'il faut faire la part des choses et pense aussi à sa scolarité. Arès Djilali, le coach confie "quand un enfant de 10 ans me dit qu'il veut devenir professionnel, je lui dis qu'il faut continuer l'école et décider ensuite".

Jouer réclame de la dextérité, de la concentration, de plus en plus de jeunes rêvent de devenir professionnels. La première finale de la Coupe du monde de Fortnite se déroulera à New York du 26 au 28 juillet. Les qualifications sont ouvertes aux jeunes de plus de 13 ans avec 100 millions de dollars de récompenses à la clé.