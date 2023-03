Une action anti-prostitution s'attaque à des livres dans une librairie bayonnaise

Des livres en basque dégradés parce qu'ils défendent les droits des prostituées. C'est ce qui s'est produit fin février dans une librairie de Bayonne. Sur chaque exemplaire de "Puta Zikinak Sexu-langileen aldeko eskubideen borroka" ["Sales putes. La lutte pour les droits des travailleurs du sexe"] a été apposé un autocollant sur lesquels on peut lire : "prostitution : clients, violeurs, assassins". Ces mêmes autocollants ont été retrouvés aussi sur les vitrines de la librairie qui les vend. La maison d'édition basée à Pampelune y voit une attaque inadmissible.

Si il est vrai que les faits en eux mêmes ne sont pas forcément très graves, ils témoignent en revanche d'une tension de plus en plus palpable entre courants féministes. Le livre est en effet la traduction d'un ouvrage rédigé par d'anciennes prostituées britanniques devenues chercheuses sur les effets des politiques de répression de la prostitution à travers plusieurs pays. Clairement, ce livre se range du côté de celles qui se qualifient de travailleuses du sexe et réclament des droits pour réduire les violences subies.

Banalisation inadmissible ou atteinte à la liberté d'expression ?

Le collectif "abolition porno prostitution " y voit pour sa part une intolérable banalisation et une défense des proxénètes. Ce collectif est à présent accusé d'intégrisme par Katakrak, basée à Pampelune et qui a publié ce livre. Et Katakrak de rappeler que personne n'est obligée d'acheter ni de lire cet ouvrage, qu'il est possible de le critiquer et même férocement, mais que s'attaquer "physiquement" à des livres est toujours mauvais signe. L'entreprise rajoute qu'à ses yeux, "intimider commerçants, éditeurs, auteurs devient un problème d’un autre ordre. Il fait partie de l'époque autoritaire, sectaire et agressive dans laquelle nous vivons."

Sollicité, le collectif "abolition porno prostitution" n'a pas donné suite aux demandes d'entretien de France Bleu Pays Basque. Le CAPP s'était manifesté en Pays Basque en février 2019 en perturbant la cérémonie de Miss Côte Basque à Anglet, ou encore en dénonçant une exposition organisée au Gaztetxe Zizpa de Bayonne.