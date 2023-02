Une action anti publicité lumineuse menée à Saint-Etienne, pour dénoncer le gaspillage d'électricité

"Laisser ce panneau allumé en pleine crise énergétique : c'est absurde." Tel est le message qui a été inscrit sur plusieurs panneaux publicitaires lumineux et vitrines du centre-ville de Saint-Etienne. Une action menée samedi 18 février au soir, par 12 militantes et militants de l'organisation écologiste Extinction Rébellion et d'autres associations comme Greenpeace ou Alternatiba.

L'objectif de cette action coup de poing, intitulée "C'est pas Versailles ici !" et menée dans au moins une vingtaine de villes en France samedi : "On souhaite appeler à la lutte contre le gaspillage énergétique, explique Camille, une militante de 29 ans qui a participé à l'action à Saint-Etienne. Nous vivons une crise énergétique qui a divers facteurs, on nous demande de baisser notre chauffage, d'éteindre la Wifi en partant ou de mettre des cols roulés, et derrière, on laisse allumées plein de publicités et de vitrines, c'est absurde !"

L'organisation vise la publicité lumineuse, que ce soit sur les panneaux ou sur les vitrines restées allumées en ville. - DR - Extinction Rébellion

La publicité lumineuse interdite entre 1h et 6h

Depuis le mois d'octobre 2022, une loi interdit les publicités lumineuses dans les villes de France, entre 1 heure et 6 heures du matin. "Evidemment, ça n'est pas respecté, soupire Camille, alors avec une douzaine de militants, nous avons entrepris d'ouvrir des panneaux publicitaires de la ville et nous les avons recouvert d'affiches avec des messages qui dénoncent ce gaspillage."

Le but de la démarche : sensibiliser les passants, mais aussi les commerçants. Certaines devantures de boutiques restent allumées la nuit, alors les militants ont également mené des actions pour les éteindre, les mois derniers. "On laisse à chaque fois un petit mot sur la vitrine, pour expliquer aux commerçants pourquoi cet allumage gaspille de l'énergie, explique Camille, et on a eu pas mal de bons retours. Des commerçants nous ont remercié de les avoir sensibilisé à cette question et nous ont dit qu'ils avaient fait remonter l'information et que désormais, ils éteignaient leurs boutiques la nuit."

Les militants ont également collé des messages de sensibilisation sur les vitrines de boutiques. - DR - Extinction Rébellion

Les militants ont contacté la mairie de Saint-Etienne, pour leur parler de ce problème, et ont lancé une pétition pour sensibiliser les habitants . "Dans tous les cas, on va continuer à mener ce type d'action, jusqu'à ce que ça change", conclut Camille.