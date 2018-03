Metz, France

Âmes sensibles, mieux vaut détourner le regard... Ce samedi après-midi, l'association de défense des animaux L214 a organisé une action assez spectaculaire pour les yeux à Metz. Sur des photos et des vidéos capturées dans l'abattoir de Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques), des flaques de sang, des animaux blessés, suspendus encore vivants, des bêlements à n'en plus finir. Des images choc, pour sensibiliser le public.

Les militants de L214 montrent aux passants des images tournées dans l'abattoir de Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques) © Radio France - Sarah Mansoura

Les Messins passant rue Serpenoise, devant le centre commercial Saint-Jacques, en ont pris plein les yeux. "On sait comment ça se passe en abattoir, mais voir les images, c'est tout de suite plus fort", souffle Gérard, qui s'est arrêté pour regarder les vidéos sur les tablettes que tendent les militants. Sous ses yeux, des panneaux montrant explicitement des images d'animaux se vidant lentement de leur sang.

Dénoncer les "actes de cruauté" envers les animaux

Les militants de l'association L214 se sont rassemblés devant le centre commercial Saint-Jacques, dans le centre-ville de Metz. © Radio France - Sarah Mansoura

Les militants de l'association L214 ont tourné ces images dans l'abattoir de Mauléon-Licharre, dans les Pyrénées-Atlantiques. Les pratiques y ayant cours ont été révélées il y a près de deux ans par l'association. L'objectif pour l'association, c'est de dénoncer la violence exercée dans cet abattoir, qui fait désormais l'objet d'un procès. Il aura lieu ce jeudi et ce vendredi, au tribunal de grande instance de Pau.

Pour Cassandra Bizzini, de L214, "Il faut montrer ce type d'images aux gens. On les met devant le fait accompli, mais notre but est déjà d'informer, de porter ces images que d'habitude personne ne voit, à la connaissance du public. Ensuite, ils peuvent agir ou ne pas agir en connaissance de cause."