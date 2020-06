Des jeunes militants écologistes protestent à Brest contre l'industrie du textile

Vingt-cinq activistes du collectif Youth For Climate (Jeunesse Pour le Climat) ont mené une action de "désobéissance civile" mercredi après-midi en plein centre-ville de Brest. C'est le magasin Zara rue Jean Jaurès qui était visé, la marque espagnole étant accusée de produire "24 collections par an" dans des usines à l'autre bout de la planète, au prix de sacrifices sociaux et écologiques.

Pris par surprise, les responsables du magasin ont brièvement baissé le rideau avant de prévenir la police. Rapidement sur place, les forces de l'ordre ont sécurisé l'entrée de la boutique, non sans relever au préalable les identités des manifestants.

Les jeunes écologistes, dont certains étaient venus de Carhaix, sont restés devant la vitrine durant près de deux heures, scandant des slogans anticapitalistes sans toutefois importuner les clients.

Consommer autrement

"La fast-fashion, c'est le fait d'acheter compulsivement des vêtements à chaque saison et c'est ce qui mène un peu à notre perte, explique Youn, un lycéen membre du collectif. C'est la deuxième source de pollution dans l'industrie, cela fait de gros dégâts notamment en Chine. On veut sensibiliser les gens, les faire réfléchir à consommer autrement... acheter plus local et peut-être plus durable."

Selon Youth For Climate, 4.000 tonnes de textiles sont jetées chaque année en Europe. © Radio France - Nicolas Olivier

Plus tôt dans la journée, les militants avaient ramassé des déchets place de la Liberté pour sensibiliser à la pollution des villes, avant de profiter d'un "pique-nique zéro-déchets" dans un square du centre-ville. Une journée d'actions menée dans le cadre d'un appel national lancé "contre la réintoxication du monde".