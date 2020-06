Une action contre le racisme va avoir lieu à Dijon

Dans la veine des manifestations contre le racisme et les violences policières, qui ont rassemblé plus de 20.000 personnes en France le 6 juin 2020, un collectif d'associations annonce qu'une action va avoir lieu à Dijon, mardi 9 juin sur la Place de Libération.

Plus de 20.000 personnes se sont rassemblées dans plusieurs villes de France, le week-end du 6 et 7 juin 2020. Des manifestations en hommage aux victimes du racisme et contre les violences policières, deux semaines après la mort de George Floyd aux Etats-Unis, tué par un policier blanc lors d'une arrestation. En revanche, aucun rassemblement n'a eu lieu à Dijon. Dimanche 7 juin 2020, la section dijonnaise de la Ligue des droits de l'Homme a finalement annoncé qu'un hommage aux victimes du racisme allait avoir lieu, mardi 9 juin 2020 à 18 heures, place de la Libération.

Un collectif d'associations

Selon le communiqué de la LDH, plusieurs associations participeront à cet hommage : MRAP, LDH, SOS Racisme, Amnesty International Dijon, ATTAC, Collectif du 4 mars 2012 Brazzaville, Fédération Étudiante de Bourgogne Inter-Associative, FEP-CFDT (Formation et enseignements privés), CGT, FSU, MAN, Mouvement de la Paix, SOS Refoulement.

Dans ce contexte, il faut également noter la création d'un compte twitter "BLM Dijon", pour "Black Lives Matter" - "les vies noires comptent" - et qui se définit comme un "mouvement pacifique de soutien au #BlackLivesMatter".