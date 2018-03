Orléans, France

L'adjointe au maire d'Orléans Béatrice Odunlami a déposé plainte ce vendredi après avoir été victime de messages racistes sur internet. Des propos qui interviennent après le déferlement d'injures contre Mathilde Edey Gamassou, la jeune fille choisie pour figurer Jeanne d'Arc lors des fêtes Johanniques de cette année.

L'élue a porté plainte en son nom propre et au nom de la mairie pour incitation à la haine raciale, elle précise : "On doit s'appuyer sur nos institutions. Il y a des lois, il faut s'en servir. Je me dis que si moi je ne marque pas le coup en tant qu'élue de la République, qui va le faire ?" Une enquête a été ouverte à la sûreté départementale pour déterminer l'origine de ces injures.

Toutes deux d'origine béninoise

Mathilde Edey Gamassou et Béatrice Odunlami ont toutes les deux un parent ou un grand-parent béninois. Les deux femmes sont nées en France et ont la nationalité française. À cela s'ajoute l'appartenance de Béatrice Odunlami au parti La République En Marche. Il n'en aura pas fallu plus pour que la fachosphère se déchaîne sur Twitter et sur plusieurs sites internet.

L'adjointe à l’événementiel de la mairie d'Orléans est notamment accusée d'être à l'origine d'un "complot franco-béninois", commandité par Emmanuel Macron et qui a conduit au choix de Mathilde. Pourtant, Béatrice Odunlami n'est pas impliquée dans les préparatifs des fêtes Johanniques : "Je ne participe pas au comité de sélection qui choisit Jeanne d'Arc" précise-t-elle. Cette tâche incombe en effet à un autre élu : Jean-Pierre Gabelle. L'élue a aussi été traitée de "négresse inféodée aux juifs" sur un site qui affiche des croix gammées nazies, à la suite d'une photographie où elle apparaît aux côtés du réalisateur Elie Chouraqui. Des propos complaisamment relayés sur les réseaux sociaux et d'autres sites.

Capture d'écran du site néo-nazi. Le nom du site a été volontairement flouté.

L'interview de Béatrice Odunlami sur France Bleu Orléans est à retrouver ici :

"C'est une attaque raciale, on ne peut pas laisser les choses comme ça" - Béatrice Odunlami Copier

Si une enquête a été ouverte pour déterminer qui se cache derrière ces injures, elle ne sera pas facile. L'hébergeur du site néo-nazi est sans doute situé est sans doute situé à l'étranger.