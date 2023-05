Une adolescente de Valence monte les marches du festival de Cannes

Violette Granier est récompensée pour sa vidéo "Violette et sa tante" du concours cinématographique pour jeunes, Moteur!

Violette Granier montera les marches ce jeudi 25 mai. Cette jeune adolescente de 15 ans, habitante de Valence, a participé au concours de cinéma pour les jeunes Moteur!. Pour cette septième édition, elle a réalisé un court-métrage d'une minute et demie sur "une personne inspirante". Violette partage une histoire très personnelle et touchante avec sa tante, qui lui vaut d'être sélectionnée parmi 500 candidatures de la France entière.

Le jury du concours, présidé par Oxmo Puccino, a désigné 24 lauréats. Ils fouleront le tapis rouge du 76e Festival de Cannes ce jeudi soir et participeront à une cérémonie qui leur est dédiée : les Claps d'Or Moteur!

« Je peux le dire, elle m'a sauvée »

Dans une vidéo d'une minute et demie, à l'aide de petits dessins, Violette met en scène un événement traumatique de son enfance. A l'âge de la crèche, Violette a souffert d'angoisse scolaire. "La référente, une ancienne militaire sèche et revêche, dirigeait les enfants comme un bataillon. J'étais tellement terrorisée qu'un cercle vicieux s'est mis en place. Tous les jours, en arrivant à la crèche, je vomissais. Je ne supportais plus d'y aller."

Violette et sa tante

Cette petite fille pleine de vie s'éteint peu à peu. Jusqu'à ce que sa tante Stéphanie abandonne sa vie lyonnaise, s'installe dans la Drôme et lui apporte son soutien au quotidien. Aujourd'hui, c'est Violette qui soutient sa "tata Steph" dans son combat contre le cancer. La montée des marches sera un hommage de plus à Stéphanie, que Violette désigne comme "celle qui m'a sauvée".