Ardèche : une adolescente évite la noyade grâce à son gilet de sauvetage

Une jeune vacancière est tombée de son canoë dans un rapide ce mercredi après-midi sur l'Ardèche. Ses parents très inquiets ont alerté pompiers et gendarmes. En fait, l'adolescente avait flotté dans le courant grâce à son gilet de sauvetage. Elle a pu regagner la berge.

Vallon-Pont-d'Arc, France

Le gilet de sauvetage sauve des vies. C'est le message répété inlassablement chaque été par les gendarmes dans le Sud Ardèche. La mésaventure d'une adolescente cet après-midi le démontre une fois de plus. La jeune fille de 14 ans et demi originaire de Saint-Etienne fait du canoë sur l'Ardèche. Son embarcation chavire dans un petit rapide à la hauteur du camping de l'île à Vallon-Pont-d'Arc, à la confluence de l'Ardèche et de l'Ibie.

Le père de l'adolescente la voit tomber dans l'eau et disparaître dans le courant. Il alerte immédiatement les secours. Vingt pompiers sont dépêchés sur place. Les gendarmes leur prêtent main forte pour inspecter les berges.

Sortie de l'eau en amont de la plage du Pont-d'Arc

Une quarantaine de minutes plus tard, elle appelle son père pour le rassurer. Elle va bien. Elle a été prise en charge par des vacanciers sur la plage du Pont d'Arc. Ils lui ont prêté leur téléphone. En fait, l'adolescente s'est laissée porter par le courant jusqu'à trouver un endroit où elle a pu reprendre pied et rejoindre la berge. L'adolescente a été récupérée par les gendarmes qui l'ont ramenée auprès de ses parents.