"Une affaire française" : une fiction sur le petit Gregory débarque sur TF1

Le fait divers à la télévision a décidément le vent en poupe. TF1 diffuse à partir de ce lundi soir une série de six épisodes consacrés à l'Affaire Gregory, ce petit garçon de 4 ans retrouvé mort dans la Vologne en 1984. La série de fiction "Une affaire française" dépeint ce fiasco médiatico-judiciaire depuis la disparition de l'enfant jusqu'au dépaysement de l'affaire en 1987.

Le casting est quatre étoiles : Blandine Bellavoir dans le rôle de Christine Villemin, Guillaume Gouix dans celui de son mari Jean-Marie, Gérard Jugnot leur avocat, mais également Michaël Youn et Michel Vuillermoz (les journalistes Jean-Michel Bezzina et Jean Ker). Guillaume de Tonquédec joue le gendarme Etienne Sesmat, Thierry Godard sera le commissaire Jacques Corazzi et Laurent Stocker le juge Jean-Michel Lambert. Seuls deux personnages sont inventés, dont une journaliste de France Inter, Jeanne Lombardie, incarnée à l'écran par Laurence Arné.

Des avocats "pas emballés"

Ce n'est pas la première fois que l'Affaire Gregory est adaptée en série. En 2019, Netflix, avec "Gregory", était déjà revenu en longueur, dans un documentaire salué par la critique. Même chose en 2018 sur France 3. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une fiction et c'est déjà fortement décrié. "Bien que ne l'ayant pas encore vu, je ne vois pas très bien l'utilité de cette production", souligne Maitre Thierry Moser, l'avocat des parents du petit Gregory. "Il y a déjà eu plusieurs émissions, dont certaines de qualité, je pense notamment à l'émission sur Netflix. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de cette production complémentaire et je vais regarder cela pour me forger une opinion. Mais nous ne sommes pas très emballés."

"Il faut quand même revenir à l'essentiel", poursuit l'avocat des Villemin. "C'est leur enfant qui a été assassiné dans des conditions absolument abjectes. Alors qu'à l'heure actuelle certaines personnes tirent un profit commercial de cet événement douloureux, c'est pour eux source de douleur, cela va de soit." Son de cloche similaire chez l'avocat de Murielle Bolle. "Je vois venir avec une certaine crainte la grande machine de TF1. Ce n'est pas la première fois, d'autres chaînes ont diffusé hélas des interprétations de l'affaire Grégory, souvent délirantes. Je crains qu'on ne s'oriente une nouvelle fois dans la même voie", réagissait en février dernier, à l'annonce de la création de cette série, Maître Jean-Paul Teissonnière.

Le fait divers, une valeur sûre à la télévision

La dernière fiction consacrée à l'affaire remonte à 2006, "L'affaire Villemin", et avait mené à une condamnation pour diffamation de France 3 et Arte, les diffuseurs. Pour éviter un tel écueil, l'équipe d'"Une affaire française" a sollicité un avocat pour relire les scénarios et "visionner les montages jusqu'au bout", selon Aimée Buidine, la co-productrice.

Avec cette série "Une affaire française", la première chaine tente de transformer l'essai réussi en 2018, lorsqu'elle avait diffusé un film consacré à Jacqueline Sauvage. "Jacqueline Sauvage : C'était lui ou moi" avait réunit 7,9 millions de téléspectateurs, soit près d'un tiers des parts de marché. Dans les prochaines saisons, d'autres affaires criminelles devraient également être abordées. M6, de son côté, s'était elle aussi aventurer sur ce terrain, avec Un homme ordinaire, qui n'avait trouvé qu'un succès limité.