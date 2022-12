Une affiche de Noël du département de la Vendée fait réagir

"On cherche une polémique là où il y en a pas". C'est par ces mots que Guillaume Jean, 1er vice-président au conseil départemental de Vendée, a réagi à l'interpellation des Jeunes socialistes de Loire-Atlantique. Ces derniers dénoncent la représentation de la nativité sur une affiche d'abribus installée un peu partout en Vendée, et où le conseil départemental souhaite de "joyeuses fêtes". Selon le MJS il oublie la loi de 1905 de séparation de l'Eglise et de l'Etat.

"Ca me fait mal dans le département de Clemenceau". Garance Leroux

"Ils ont choisi un symbole extrêmement religieux avec une publicité payée par le contribuable vendéen -dénonce Garance Leroux, animatrice fédérale des Jeunes Socialistes de Loire-Atlantique- on peut parler de Noël avec un sapin ou le père Noël (...). Ca me fait mal dans le département de Clemenceau qui a voté la loi de 1905".

"C'est une part importante de notre culture". Guillaume Jean

"Tous les ans depuis une trentaine d'années sur ces abribus le département diffuse une affiche qui reprend une image de la nativité et je suis sidéré qu'on fasse une polémique à quelques jours de Noël (...) Une scène de crèche c'est pour les français croyants ou pas une part importante de notre culture" répond Guillaume Jean.

Rappelons qu'en 2017, et au terme d'un long bras de fer, la justice administrative avait donné raison au conseil départemental de Vendée qui installe chaque année une crèche dans le hall de son bâtiment car elle avait un "caractère culturel" et relevait d’un "usage local". Il y en a d'ailleurs toujours une cette année.