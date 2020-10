PHOTOS - Une affiche municipale détournée à Béziers au profit de Mohamed Gabsi

Il y a tout juste six mois à Béziers, le 8 avril 2020, Mohamed Gabsi décédait au cours d'une interpellation de la police municipale dans le cadre du non-respect du confinement et après le couvre-feu instauré par la ville entre 21 heures et 5 heures. Ce jeudi, une soixantaine de personnes s'est rassemblée, place Garibaldi pour lui rendre hommage et pour ne pas oublier ce drame. Ce rassemblement s'est déroulé à proximité des locaux la police municipale juste en contrebas de l'hôtel de ville de Béziers.

Des anonymes, des proches, des politiques, étaient présents. Distribution de tracts aux passants et aux automobilistes (avec la photo de Mohamed) sous une banderole ayant fait polémique en septembre dernier à Béziers..

L'affiche avait provoqué un tollé notamment sur les réseaux sociaux

''La vie de Mohamed Gabsi comptait aussi'' © Radio France - Stéfane Pocher

''Biterrois Lives Matter'' (La vie des Biterrois compte) fait référence à la campagne de la mairie de Béziers très contestée sur les réseaux sociaux. L’affiche, faisait écho au mouvement antiraciste “Black Liver Matter”.

SOS racisme se réjouit d'une telle mobilisation

Ce rassemblement, soutenu par SOS Racisme, s'est déroulé sans prise de parole.

''La campagne de la mairie en septembre était déplacée'' déplore Meddy Nedir, le représentant de SOS Racisme à Béziers Copier

Mobilisation à proximité d'une antenne de la police municipale de Béziers pour soutenir la famille de Mohamed Gabsi © Radio France - Stéfane Pocher

Ce père de famille de trois enfants avait 33 ans. Il est décédé lors de son transfert au commissariat de Béziers. Il avait été menotté, allongé sur le ventre et bloqué sur la banquette arrière de la voiture de la police municipale. Un policier s'était assis sur lui pour l'empêcher de bouger. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Béziers pour des faits de violence volontaire ayant entraîné la mort. Les trois policiers municipaux ayant procédé à l’interpellation ne sont pas, à ce jour, mis en examen.

En attendant la fin de cette enquête, les proches de Mohamed se réunissent le 8 de chaque mois pour ne pas oublier ce drame.

Marie-Paule est médecin. Elle vient à chaque rassemblement. ''C'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer'' Copier

Une partie de la famille était absente ce jeudi à Béziers, en raison d'un déplacement en Tunisie pour se recueillir sur la tombe de la victime.

Distribution de tracts aux automobilistes pour réclamer une justice pour Mohamed Gabsi © Radio France - Stéfane Pocher