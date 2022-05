Une agence de voyage propose aux aidants et aux proches dépendants des vacances clés en main

Sylvain Dauber est président de Manuréva Répit, agence de voyage. Une solution clé en main pour le répit des aidants. Manureva Répit, société azuréenne est leader dans ce marché. Elle conçoit chacun de ses séjours avec et pour ses voyageurs. Sylvain Dauber, invité de la nouvelle éco, nous présente sa société.

Qu'est ce que ça veut dire précisément? Des vacances de répit ?

C'est cette conjugaison entre les vacances et le mot répit qui est un mot un peu sévère mais qui est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'on s'adresse en fait aux 10 millions d'aidants qui prennent soin de près de 30 millions de personnes fragilisées.

Ce que vous proposez, c'est de partir en vacances ?

Pour eux c'est un rêve inaccessible puisque la tâche est tellement immense et surtout pour les aidants qui ont une vie active et qui travaillent. C'est à ce moment là qu'il faut prendre soin de soi et de partir. Quand on les interroge, ils disent "je ne veux pas laisser mon proche à la maison, je veux partir avec lui en vacances" et c'est pour cette raison que nous organisons les vacances tout à fait particulière.

Comment ça se passe médicalement ?

On va tout faire sur mesure et clairement, ils s'occupent de rien. Sur le lieu de vacance, on va s'occuper de l'aidant, tout spécifiquement en lui amenant des soins particuliers. On veut donner des soins comme à la maison.

Comment gagnez-vous de l'argent ?

Nous sommes un tour opérateur, nous prenons tout simplement une commission, on achète et on revend les séjours. On achète auprès des hébergeurs et on prend une commission au passage. Nous sommes déjà le leader sur le papier, puisque c'est nous qui offrons le plus de séjours de répit. En France, nous avons 24 destinations.