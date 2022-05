Une agression homophobe contre une famille à Redessan

La semaine dernière, un couple gay et leurs deux enfants ont été agressés à Redessan. Pendant près de trois heures, leur maison a été caillassé, ils ont reçu insultes et menaces de morts jusqu'à ce qu'ils fuient. Quatre jeunes dont un mineur ont été interpellés et comparaitront devant la justice.