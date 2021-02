Une agricultrice et romancière périgourdine centenaire témoigne dans le documentaire "Nous Paysans"

Bientôt 105 ans et toujours une vivacité exceptionnelle, Geneviève Callerot impressionne et suscite l'admiration du maire de Saint-Aulaye. Née en 1916, Geneviève Callerot va fêter ses 105 ans en mai prochain. Agricultrice, romancière, elle est une figure dans cette commune et en Périgord Vert, "il n'y a pas si longtemps, explique Yannick Lagrenaudie, elle se rendait en tracteur à la foire à la latière". "Elle se rend toujours disponible pour la commune, en septembre dernier elle est venue dédicacer ses romans à la foire"raconte le maire.

L'histoire agricole de la France racontée

Geneviève Callerot fait partie des témoins convoqués pour ce documentaire "Nous Paysans" raconté par Guillaume Canet et diffusé ce mardi 23 février sur France 2. Après France Bleu et sa journée spéciale du 17 février dernier, la chaîne de télévision a décidé d'organiser une soirée spéciale en raison de l'annulation du Salon de l'Agriculture (SIA) à Paris à cause de la crise sanitaire.

"Des fermes vides" après la Grande Guerre

Dans ce documentaire, les deux réalisateurs Fabien Béziat et Agnès Poirier reviennent sur l'histoire agricole en France avec des archives, des témoignages de paysans d'hier et d'agriculteurs d'aujourd'hui dont celui de Geneviève Callerot. Elle raconte notamment le retour de la grande Guerre en 14-18 quand "les fermes étaient vides" car il n'y avait plus que les femmes et les enfants pour s'occuper des champs après "la grande saignée" et la mort de plus d'un million de soldats français.

"C'est une vie de labeur" explique le maire de Saint-Aulaye où elle vit depuis 1920. La médiathèque porte son nom depuis 2016. En juillet 2017 le maire Yannick Lagrenaudie demande la légion d'honneur pour Geneviève Callerot, distinction qu'elle reçoit en août 2018.