Une aide d'urgence pour les agriculteurs lozériens victimes du gel

L'épisode de gel du 7 avril 2021 a causé d'importants dégâts sur les productions viticoles, arboricoles et maraîchères du sud de la Lozère. Un épisode climatique qui a fragilisé la situation de certains agriculteurs, déjà affectés par la fermeture des marchés liés à la crise sanitaire. Pour les aider, le Conseil départemental a voté ce mardi le versement d'une aide d'urgence pour ces sinistrés, à parité avec la Région. Cette aide intervient en complément du fonds d'urgence mis en place par l'Etat. Cette aide d'urgence sera octroyée de manière automatique à tous les agriculteurs dont le dossier a été retenu dans le cadre du fonds d'urgence de l'Etat. Son montant sera de 50% de l'aide versée par l'Etat, à parité avec la Région, ce qui conduira à doubler le montant total.

41 exploitations concernées en Lozère

41 exploitations sont concernées en Lozère, ce qui représente 48.800 euros à la charge du Département. Pour être retenus par l’État, les agriculteurs touchés par le gel doivent être concernés par au moins un des critères suivants : être installé depuis moins de cinq ans, avoir subi un sinistre ces dernières années, être débiteur auprès de la Mutualité sociale agricole et relever des minimas sociaux. Le soutien est ensuite proportionnel au nombre de critères que l'exploitant remplit. Ce fonds d’urgence a pour but de soutenir les exploitations en très grande difficultés financières, dont la trésorerie ne permet plus de pourvoir aux dépenses de premières nécessité du foyer et à la poursuite l’activité.