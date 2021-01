Une aide exceptionnelle pour revitaliser les centres-villes de 19 communes héraultaises

La somme est conséquente : trois milliards d’euros étalés sur six ans, vont être débloqués par l’Etat pour revitaliser les centres-villes de communes de moins de 20.000 habitants à condition qu’elles s'inscrivent dans une démarche écologique. Dans l’Hérault, 19 communes intègrent le programme "Petites villes de demain" : Lodève, Pézenas, Saint-Pons-de-Thomières, Cazouls-lès-Béziers, Colombiers, Florensac, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Magalas, Loupian, Gignac, Clermont-l'Hérault, Saint-Chinian, Ganges, Bédarieux, Olonzac, Saint-André-de-Sangonis, la Salvetat-sur-Agout, Montagnac et Marseillan.

Plus de mille communes en France dont 225 en Occitanie sont intégrées à ce dispositif exceptionnel. Cette opération est l'équivalent des actions "Cœur de ville" destinées aux agglomérations afin d'’améliorer les conditions de vie des habitants sur l’ensemble des villes et villages retenus. Cette fois, les bénéficiaires sont les communes rurales, qui aujourd’hui semblent attirer de nouveaux habitants à la recherche d’un cadre de vie apaisé et d’espaces verts.

L’objectif est d'aider ces communes à faire revenir les commerces sur leur territoire. L'État va leur apporter un soutien financier et matériel. La municipalité de Saint-Pons-de-Thomières a annoncé aussitôt cette bonne nouvelle aux habitants sur sa page Facebook. C'estun soutien précieux, précise André Arrouche, le nouveau maire de cette commune de 1.900 habitants :

"En tant que nouvel élu, je ne pouvais pas mieux espérer. Nous allons pouvoir mener à terme les projets envisagés. Ce soutien est capital. C'est une très bonne nouvelle. Nous ne savons pas encore de combien nous allons pouvoir bénéficier. Courant début d'année, nous serons sollicités pour mettre en place le programme."

La priorité est la revitalisation du commerce de proximité

Déploiement du programme Petites villes de Demain dans l'Hérault - ANTS

Un soutien indispensable à Olonzac, alors que les finances sont déplorables

Même constat de Luc Louis, le tout nouveau maire d'Olonzac. ''Les finances de la commune sont dans le rouge. Notre endettement est élevé. 1.000 euros par habitant. Sans ce soutien il est impossible d'avoir le moindre projet. Merci au sous-préfet de Béziers, Christian Poujet, qui eu une écoute attentive à notre situation. Sans lui, nous n'aurons sans doute pas été retenu dans ce projet''.

L'accessibilité à la mairie et la rénovation énergétique de l'école primaire sont nos deux priorités précise Luc LOUIS, le maire d'Olonzac

L’habitat et le logement, la rénovation énergétique des bâtiments, le numérique, le commerce de centre-ville, les services sont concernés par ce programme accélérateur de la relance à travers trois piliers : écologie, compétitivité et cohésion.

"Ce sont les collectivités qui montent des projets à l’échelle de leur territoire mais l’État sera attentif'' précise Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires, qui a présenté ce dispositif le 17 décembre dernier.

''Nous avons fixé des priorités : l’habitat et le logement, la rénovation énergétique des bâtiments. Nous souhaitons aussi soutenir des projets qui ne consomment pas de terres agricoles. Par exemple, le commerce de centre-ville. Ce dispositif n’est pas fait pour financer des grandes surfaces en périphérie."

Les conditions à remplir étaient d’exercer une fonction de centralité dans un territoire rural et de présenter des vulnérabilités sur le plan de l’accès à l’ingénierie, aux services publics, au logement, aux commerces, ou encore l’éloignement géographique par rapport à d’autres centralités.

Dans les départements limitrophes de l'Hérault, 15 communes ont été retenues dans l'Aude et 21 dans le Gard.