Une aide psychologique renforcée à l'université de Limoges pour répondre au mal être des étudiants

Désormais un dispositif "Santé psy étudiants" est opérationnel et permet aux jeunes qui en ont besoin de bénéficier de 3 consultations totalement prises en charge. Des étudiants qui depuis la crise sanitaire sont de plus en plus nombreux à pousser la porte du service santé universitaire.

De plus en plus d'étudiants au service santé universitaire de Limoges pour demander de l'aide psychologique (Photo illustration)

"On voit toutes sortes d'étudiants des filles des garçons , de tout milieu social ou de tous horizons ce n'était pas à ce point avant" explique le docteur Aline Meynard, psychiatre, qui intervient deux jours et demi par semaine au service santé universitaire de Limoges. Une présence plus importante qu'avant la crise sanitaire et pourtant les délais pour obtenir un premier rendez vous avec un psychologue s'allongent. Preuve que les étudiants sont de plus en plus nombreux à demander de l'aide. Depuis le 9 mars l'université a toutefois mis en place un dispositif qui permet aux étudiants de bénéficier de trois consultations entièrement prises en charge.

Des associations étudiantes au cœur de la solidarité

En plus des aides de l'Etat et de la Région, l'université de Limoges a développé plusieurs outils pour répondre aux besoins des étudiants qu'ils soient matériels ou psychologiques explique Barbara Bessett, Vice présidente déléguée à la vie du campus. C'est elle qui coordonne toutes les actions de solidarité. "Il y a énormément de choses qui sont faites à Limoges grâce à la solidarité par exemple des associations étudiantes qui sont les grands moteurs de cette solidarité" explique t-elle. Parmi ces associations il y a notamment "Etutel" qui a mis en place une permanence d'écoute téléphonique et dont les membres ont pu présenter leur travail ce jeudi au recteur délégué à l'enseignement supérieur en visite à Limoges.