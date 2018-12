Une Ajaccienne au grand cœur

Place Abbatucci à Ajaccio, depuis le premier décembre, les sans-abris et nécessiteux trouvent de quoi manger et se réchauffer. Une Ajaccienne a pris le pari, avec quelques amies, de distribuer chaque soir des repas chauds, des boissons, mais aussi du linge aux plus pauvres d'entre nous.

Corse, France

Elle s'appelle Claudia Sabach, elle est quinquagénaire, sans emploi et depuis une quinzaine de jours, elle donne à manger à celles et ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont un toit mais plus d'argent pour se chauffer ou se nourrir, mais aussi aux SDF qui en plus d'un repas complet et chaud trouvent également de quoi s'habiller. Tous les soirs, avec quelques amies, à Ajaccio, elle s'installe Place Abbatucci et distribue une bonne vingtaine de repas à chaque fois. Elle dit ne faire partie d'aucune association, mais juste laisser parler son cœur.

Les gestes sont les mêmes, vers 19h, Claudia fabrique une grande table avec du mobilier des bars de la place Abbatucci. Elle apporte elle-même une partie de ces produits, mais il y aussi des dons de gens qui soutiennent son initiative et puis elle cuisine également des plats chauds directement chez elle. Un buffet bien garni, qui attire de plus en plus : « Soupe, plat du jour, desserts, pâtisseries, viennoiseries, fruits, yaourts, fromage, pain, sandwichs, il y a de tout ».

Reportage ce mardi 11 décembre

Du fond de la place, une dame s'approche, avec un cabas vide. Elle vit à quelques immeubles de là, dans un appartement, elle est malgré elle, une habituée de ces repas gratuits. En 2008, son mari décède, et la crise économique emporte sa boutique de décoration, dans le Morbihan. Depuis quelques années, elle n'a qu'une pension d'invalidité pour vivre : « J’ai _860 euros par mois_, un loyer de 470, des charges qui vont tomber, la voiture, la mutuelle… Les Corses sont vraiment très solidaires, mais je pense que j’ai trouvé du travail là. »

Dans l'angle du square, 3 hommes viennent d'arriver, à pied depuis Mezzavia. Ils dorment dehors, près du foyer d'accueil de la Croix Rouge. Ils n'ont plus le droit d'y entrer, suite à des troubles qu'ils ont provoqué : « Je travaille, _on n’arrive pas à avoir un logement avec 1 500 euros…_On dépense plus de sous dans la rue que lorsqu’on a une maison.. »

La solidarité s'est organisée autour de la table de Claudia

Béatrice 46 ans est auxiliaire de vie, elle était là dès le premier soir. Ajaccienne depuis 24 ans, elle déplore la misère dont souffrent certaines personnes âgées dont elle s'occupe : « Ils veulent rester anonymes, j’ai interpellé aussi un bon nombre d’infirmières pour connaître les personnes dans le besoin ». Stéphane un autre Breton d'origine, 41 ans, était dans la rue, jusqu'à récemment. Désormais il travaille dans un chantier d'insertion, il a un toit et estime que c'est à lui d'aider les autres désormais, il a ramené des vêtements chauds : « Je n’oublie pas d’où je viens, le gaspillage tous les jours, dans les poubelles des grandes surfaces des poulets entiers, de la viande encore bonne, il vaut mieux donner ! »

Bilan de cette froide soirée de décembre, 23 repas distribués, dont 5 à des personnes âgées dans le besoin. Des chiffres en augmentation, selon Claudia qui compte bien continuer à cuisiner tout l'hiver