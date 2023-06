Une alerte rouge au tsunami publiée sur le site de la préfecture du Var, il s'agissait d'un exercice

Il ne s'agissait que d'un exercice ce mardi 6 juin ! Mais dans un premier temps, le message de la préfecture du Var publié sur son compte Facebook et Twitter ne le précisait pas. Les internautes ont donc pu lire ceci : "Évacuez les rivages à plus de 200 m de la côte, rejoignez immédiatement à pied un point haut ou montez à l'étage de votre maison à plus de 3m de haut et restez-y. Attendez les consignes des autorités, écoutez la radio". Exactement le type de message en cas de vraie alerte.

Une erreur vite corrigée par la préfecture

En lisant ce message sur les réseaux sociaux, certains riverains affolés sont montés dans leur grenier ou sur le toit de leur villa pour éviter d'être emportés par les flots.

L'erreur a vite été rectifiée. La préfecture a rapidement indiqué qu'il s'agissait d'un simple exercice et que les posts avaient été mis en ligne par erreur.

"Désolé pour l'émotion, mais bravo pour la réactivité" a publié le community manager de la préfecture du Var s'excusant sous les messages un peu angoissés publiés sur les réseaux sociaux.

Le risque de tsunami existe bien en Méditerranée. Il y a 20 ans tout juste, un tsunami déclenché après un séisme en Algérie a touché la cote d'azur et endommagé plusieurs bateaux.