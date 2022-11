Une Algérienne de 40 ans victime d'un AVC à Nîmes quelques jour après avoir reçu l'obligation de partir

C'est dans le local de l'AMI (association des migrants) que Fouzia, 40 ans raconte son histoire. Arrivée en France en février 2016, cette Algérienne qui habite à Nîmes, dans le quartier du Chemin Bas avec sa mère et ses deux enfants, retient difficilement ses larmes. "Je suis à bout dit-elle. Tout ce que je demande, c'est un papier qui me permette de travailler ici, pour nourrir mes enfants." Des papiers, Fouzia n'en a pas. C'est avec un visa de touriste qu'elle est arrivée ici. Pour rejoindre son père, un harki décédé en 2018, et sa mère. Tous les deux possèdent eux, des passeports français. Les demandes déposées par Fouzia pour obtenir un titre de séjour ont été refusées. Pire, elle a été destinataire en juin 2022, d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français qu'elle assure ne pas avoir reçu. OQTF qui lui a de nouveau été signifiée en octobre. Depuis, elle ne dort plus. Dans la nuit de dimanche à lundi, épuisée, elle a été hospitalisée pour un AVC. "Je suis fatiguée confie-t-elle, je suis comme un oiseau à qui on a coupé les ailes. Je ne veux pas que mes enfants aient la même vie que moi. Je veux avancer. J'ai le permis de conduire, j'ai un diplôme de coiffeuse-esthéticienne. Je ne demande pas la lune. Tout ce que je veux, ce sont des papiers qui me permettent de travailler."

Les dossiers étudiés au cas par cas

Le cas de Fouzia n'est pas isolé indique Julie Huou, la présidente de l'AMI à qui la mère de famille a été adressée en octobre. "C'est l'exemple type d'un cas que la préfète devrait reconsidérer. Toute la famille de Fouzia vit en France. Elle a deux enfants. Elle est très investie comme bénévole dans les associations du Chemin Bas. On a donc demandé le réexamen de son dossier et demander un titre de séjour privé familial." Interrogée par France Bleu Gard Lozère, la préfète du Gard, Marie-Françoise Lecaillon répond : " les situations sont examinées au cas par cas. C'est vrai qu'elle a une situation médicale exceptionnelle mais est-ce qu'on a tous les éléments, je ne sais pas. On est saisi régulièrement par des associations, des avocats, des élus voire les personnes elles-mêmes d'un certain nombre de situations, ce qui nous permet de les réexaminer. Qui dit réexaminer ne dit pas forcément aller dans le sens de la demande qui est faite. Peut-être qu'on changera d'avis, peut-être pas." Selon l'AMI, il existe des dizaine de cas similaires dans le Gard.