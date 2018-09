Strasbourg, France

Née Elisabeth Eppinger en 1814 à Niederbronn-les-Bains, Mère Alphonse Marie a fondé la communauté des Sœurs du Très-Saint-Sauveur, dont le siège est toujours à Oberbronn. Elle possède désormais plusieurs ramifications de par le monde. 1.400 sœurs venus de nombreux pays (Argentine, Inde, Slovaquie, Cameroun ou encore Angola) seront d'ailleurs présentes ce dimanche à la cathédrale de Strasbourg. La cérémonie de béatification débutera à 14h30. Il sera quasi impossible d'y assister sans carton d'invitation. La cérémonie sera retransmise à la télévision sur KTO.

Pourquoi est-elle béatifiée ?

En janvier 2018, le pape François a reconnu comme authentique une guérison inexpliquée, attribuée à l'intercession de Mère Alphonse Marie. Plus d'un siècle après sa mort, en 1960 à Mulhouse, une malade sur son lit de mort l'aurait prié et serait guérie. Ce miracle lui vaut donc d'être béatifiée. Pour les catholiques, la béatification signifie que le Vatican la déclare "bienheureuse" et "digne de vénération". C'est souvent la première étape, nécessaire mais non suffisante, vers la canonisation et la sainteté.

La première cérémonie de béatification en Alsace

Pour la première fois, une cérémonie de béatification aura lieu en Alsace. Ces cérémonies avaient toujours lieu au Vatican et désormais elles peuvent être délocalisées dans les diocèses d'origine des béatifiés, ce qui permet aux descendants de la famille de Mère Alphonse Marie d'y participer. _"C'est une fierté et un honneur car c'est une arrière-arrière-arrière-tante_, se réjouit Dominique Eppinger, un habitant de Niederbronn. Elle s'est toujours occupée des pauvres et des malades. Avec mon épouse aussi, on a œuvré pour les gens en difficulté. Entre autres, on est famille d'accueil et on a adopté des enfants qui sont orphelins. Je pense que c'est un peu dans les gènes des Eppinger de faire ça".

Un autre Alsacien sera bientôt béatifié. Originaire de Colmar, Christian de Chergé est l'un des sept moines de Thibirine, pris en otage et assassinés en Algérie en 1996. Le Vatican a annoncé sa béatification en janvier 2018.