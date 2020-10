Une ancienne école de Malaunay transformée en habitat participatif

C'est une école des années 1900, en briques et silex, avec le banc des maîtresses sous le platane. L'école maternelle Jean Effel à Malaunay n'accueille plus d'enfants depuis 2014 et les salles de classes seront dans les mois prochains transformées en logements. Le préau de la cour de récréation sera en revanche conservé, expliquent Dominique et Agnès, deux futures propriétaires, "pour que les enfants puissent jouer à l'abri mais aussi y installer une table de ping-pong, un baby-foot et manger dehors l'été les jours de pluie." Et Agnès de préciser encore: "Ce sera un lieu vraiment qu'on partage."

Seront aussi partagés une salle commune avec cuisine, une chambre d'amis, un atelier et une buanderie. Mais n'allez pas croire qu'il s'agit d'un retour aux communautés des années 70 : "Pas du tout!", rigolent les deux femmes, "Chacun a son logement, on est tous indépendants mais quelqu'un peut dire: "ce soir, je projette un film, qui ça intéresse?" Et ça reste libre."

Neuf logements sont prévus dans l'ancienne école de Malaunay. Parmi ces futurs voisins, on trouve une famille, des célibataires, des couples sans enfants et des retraités. Il reste deux logements vacants, réservés pour des familles, car l'objectif est que toutes les générations soient représentées : "Le but d'un habitat participatif, c'est le partage de savoir-faire et de services, les plus âgés pouvant garder les enfants et les plus jeunes pouvant aider à poser une étagère."

Un chemin long et semé d'embûches

Derrière cet habitat participatif, il y aussi une volonté écologique : "Aujourd'hui, beaucoup de gens construisent sur des terres qui sont vierges et on va droit dans le mur avec cette affaire là. Ici, on fait neuf logements sur 2.500m². Une maison de lotissement, c'est 500m² sur des terres agricoles."

Ce projet d'habitat participatif, le premier en Seine-Maritime, est né il y a trois ans. Le chemin a été long et semé d'embûches : "Les institutions dans notre région ne connaissent pas ce type d'habitat et donc disent que c'est une bonne idée mais bon... Exemple : les notaires pour trouver une formule juridique adéquate ou les banques pour trouver un autre financement qu'en copropriété", raconte Dominique.

La promesse de vente est signée et, sauf imprévu, l'achat sera finalisé en fin d'année. Les travaux ensuite doivent durer un an, le panneau du permis de construire vient d'ailleurs tout juste d'être affiché. Les deux futures propriétaires ne cachent pas leur joie et se projettent déjà vers la pendaison de crémaillère : "On fera une grande fête!"