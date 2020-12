Ils changent de vie en 2021 : une ancienne ouvrière ouvre sa mercerie Fil de Fée à Boulay-Moselle

Yolande Weber a ouvert sa boutique de mercerie Fil de Fée à Boulay-Moselle deux jours avant le début du deuxième confinement. Son commerce a pu rester ouvert pendant cette période pour vendre ses laines, cotons, fils à coudre et à tricoter, mais aussi ses précieux tissus. Entièrement autodidacte, Yolande concrétise le projet d'une vie : ouvrir un "café-couture" à son image. Le pari s'annonce réussi.

Une mercerie durable

Fil de Fée se revendique "bio, écolo, et durable" : " On a commencé à s'y intéresser suite à la grave maladie qui a touché mon conjoint , qui avait un cancer. On se disait que la nature pouvait nous apporter tout ce dont nous avions besoin. On a commencé à faire des choses nous-mêmes, nos propres lessives par exemple. On ne voulait plus de produits chimiques, où que ce soit ".

Si j'ouvrais Fil de Fée, il fallait que ma personnalité soit dans le magasin- Yolande Weber

Vos trouverez chez Fil de Fée une sélection de pelotes de laines 100% naturels, faites de chanvre, de lin, d'alpaga, et même une "véganette", entièrement conçue à partir de fibres d'origine végétale. " Tous les jours il faut que j'explique pourquoi je n'ai pas de laine 100% synthétique, ou pourquoi mes tissus sont si chers ", explique la propriétaire. Fil de Fée commercialise également une sélection de produits cosmétiques ou textiles en privilégiant leur origine "made in France", comme du linge de corps teintés avec des matières naturelles ou des lingettes démaquillantes permanentes, à laver en machine.

Le but, c'est d'expliquer aux gens qu'il faut arrêter de jeter

Yolande Weber vend des tissus mais aussi quelques articles cosmétiques, textiles et de lingerie © Radio France - Natacha Kadur

Café-couture

En cette matinée de décembre, la boutique ne désemplit pas. La fée du logis propose également un service de retouches : " Avant c'etait toujours ma mère qui s'occupait de ça , témoigne Pierre, un client, maintenant qu'elle est décédée je n'ai plus personne pour faire des réparations ".

C'est pratique et ça évite de racheter de nouveaux vetements - Pierre, un client

Fil de fée a prévu d'organiser des ateliers de couture tous les après-midi, du mardi au jeudi, dans la pièce attenante au magasin, dès que les conditions sanitaires le permettront. Un café-couture unique dans la région : " On peut venir pour apprendre, ou, si l'on est plus expérimenté(e), échanger ou coudre en compagnie des autres, pour la convivialité. Nous envisageons aussi de louer notre matériel à celles et ceux qui voudraient continuer un ouvrage à la maison"

Yolande Weber a ouvert la boutique de mercerie Fil de Fée à Boulay Moselle avant le deuxième confinement après avoir travaillé 17 ans dans l'industrie © Radio France - Natacha Kadur

De l'usine à l'entrepreunariat

Étonnante reconversion que celle de l'ancienne opératrice de production qui a passé 17 ans dans les entrepôts d'Eagle Industry , une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces de climatisation pour l'automobile. " Même si on travaille soit disant à la chaine, en tant qu'ouvrière, quand on s'implique, cette entreprise vous le donne en retour et vous apporte énormément. Grace à cela, j'ai suivi des formations, j'ai eu beaucoup de conseils et de l'aide "

Quand tous les jours on apprend quelque chose , ça veut dire qu'on est pas vieux - Yolande Weber

C'est la vocation d'une vie qui s'incarne dans ce projet concrétisé au cours de l'année 2020 : " c'est pour Fil de fée que je me lève avec joie tous les matins. Se dire qu'on va au travail sans prononcer le mot travail, je souhaite cela à tout le monde ", explique-t-elle.

Fil de Fée est située 18, place de la République à Boulay-Moselle © Radio France - Natacha Kadur

Une "deuxième maison"

Yolande se réalise aujourd'hui pleinement dans cette aventure pour laquelle elle semble avoir été toujours destinée : " Je n'ai jamais fait d'études de couture , j'ai appris toute seule ", dit-elle. Depuis ses premiers coups de crochets à l'age de 20 ans, elle apprend à confectionner de plus en plus de choses par elle-même avant d'imaginer ce projet aux cotés de son conjoint. C'est aussi dans son coeur que réside le secret de son caractère : " Il m'a dit : Yo, je vais etre fière de toi... Il n'est plus là aujourd'hui, mais c'est une motivation tous les jours aussi parce que je n'oublie pas qu'il faut qu'il soit fière de moi ". Avec Fil de Fée, Yolande le sait : elle n'aura plus jamais besoin de travailler.

Le reportage de France Bleu Lorraine chez Fil de Fée Copier

Infos

Fil de Fée vous accueille du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h au 18, place de la République à Boulay-Moselle.