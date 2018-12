Une anesthésiste soupçonnée d’euthanasie sur une patiente de l’hôpital de Lavaur

Lavaur, France

C’est la médecin anesthésiste elle-même qui aurait alerté la direction de l’hôpital de Lavaur de son geste. Le 13 ou le 14 décembre, une patiente octogénaire admise en urgence à l’hôpital décède un jour plus tard après avoir reçu une injection létale, peut être une dose de curare. La médecin est en garde à vue depuis ce mercredi 19 décembre à la gendarmerie de Gaillac.

L’injection aurait été administrée sur ordre de cette médecin anesthésiste remplaçante de 68 ans, une praticienne « très expérimentée », une personne « de grande qualité » selon le maire de Lavaur et administrateur de l’Hôpital, Bernard Carayon qui se dit « bouleversé » par cette nouvelle.

Une enquête et une affaire complexe

Cette médecin anesthésiste a-t-elle cédé à la pression et au désarroi de la famille ? A-t-elle agi avec l’accord de la famille ou de la patiente ? A-t-elle administré le produit adéquat pour aider la patiente à mourir ? Sans préjuger de l’enquête en cours, le maire de Lavaur Bernard Carayon s’interroge. « Il s’agit de savoir si les produits qui ont été utilisés sont des produits qui permettent d’accompagner la fin de vie, ou des produits destinés à interrompre brutalement la vie. D’un côté, vous avez les produits classiques prévus dans le protocole de la loi Léonetti, et de l’autre vous avez des produits comme le curare ou le chlorure de potacium qui ont un effet direct sur la fin de vie.

Accompagnement à la fin de vie ou euthanasie

« La lisière entre l’accompagnement de la fin de vie prévue par la loi et l’euthanasie est une lisière étroite – reconnait Bernard Carayon – mais on comprend bien qu’il y a une différence entre interrompre brutalement une vie, dans minutes, dans la minute, et accompagner une fin de vie dans la douceur, dans le respect de la personne malade, dans le respect de la famille, et des dernières volontés éventuelles de la personne malade.

"Accompagner ou interrompre brutalement une vie" - Bernard Carayon - maire de Lavaur Copier

La médecin anesthésiste a elle-même signalé les faits à sa hiérarchie qui a alerté la justice Le parquet de Castres s’est dessaisi de l’affaire qui est désormais gérée par le parquet de Toulouse