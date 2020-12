La ville de Poitiers et le Grand Poitiers veulent aussi adresser leurs voeux aux poitevins pour cette nouvelle année 2021. Pour Léonore Moncond'huy et Florence Jardin, elle sera "source d’une convivialité pleinement retrouvée"

Une année 2021 "de confiance reconquise" et du "dialogue": les vœux des élus de la Vienne

La maire de Poitiers et la présidente du Grand Poitiers adressent leurs vœux aux Poitevins. 2021 sera "une année de confiance reconquise" ambitionne Léonore Moncond'huy, la maire de Poitiers élue en juin dernier.

Elle prévoit "une année apaisée, sécurisante, source d’une convivialité pleinement retrouvée avec nos proches et dans l’espace public". Une année aussi où les lieux de cultures pourront être réinvestis tout comme les terrasses et les restaurants espère-t-elle. La ville "poursuivra aussi sa dynamique de changement, portée par une équipe municipale engagée" promet la maire écologiste.

"Construisons ensemble 2021"

De son côté Florence Jardin, Présidente de Grand Poitiers, se donne pour slogan : "construisons ensemble 2021". Cette année sera placée sous le signe de l'alimentation "locale, durable et de qualité" mais aussi du retour à l'emploi pour les plus démunis pour "consolider les entreprises les plus fragiles, pour contribuer au pouvoir d’achat des familles". Elle souhaite également développer en 2021 le transport durable.

"Le cœur de notre action sera sous le signe du dialogue : avec les 40 communes pour plus d’équilibre, d’équité et de proximité", ambitionne aussi Florence Jardin.

Enfin du côté du département de la Vienne, Alain Pichon, Président du Conseil Départemental veut "que nous retrouvions la confiance". "Nous avons adopté un budget 2021 à l'image de ce que la Vienne a toujours été, une terre de projets, nous assumerons nos compétences et nous engagerons des mesures ambitieuses pour le territoire et solidaires pour les habitants".