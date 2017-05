Le beau printemps des cerises en Béarn

Les cerisiers du Béarn croulent sous les fruits: 2017 est une année record surtout que les dernières années ont été mauvaises. Les béarnais retrouvent le goût de la cerise sur l'arbre. Reportage à Morlanne, chez Joël et Geneviève.

Joël et Geneviève habitent à Morlanne. Joël est agriculteur à la retraite. Dans son grand verger il a planté et greffé huit cerisiers. Depuis deux semaines, un à un, ses cerisiers donnent à plein. L'occasion pour lui et sa femme de se régaler et de régaler les leurs.

J'ai appris à ma petite fille à croquer la cerise dans la bouche, et cracher le noyau... De faire un petit pfft! » Joël

Dans les branches d'un des cerisiers de Joël et Geneviève © Radio France - Daniel Corsand

Le temps des cerises pourJoël et Geneviève Copier

Pour une fois, le temps a été clément en Béarn pendant la floraison des cerisiers. Pas de pluie et pas de vent. Cela donne aujourd'hui de belles et bonnes cerises. " C'est magnifique les cerises. C'est magnifique et très très bon. Manger un fruit sur l'arbre c'est très très bon!" Mais comme les estomacs du couple ne suffisent pas, Geneviève et Joël invitent les voisins et les proches à se servir. Joël a sa technique aussi. Avec une perche/sécateur, il coupe depuis le sol les branches les plus hautes. Une méthode qui permet de récolter et de tailler en même temps.

Joël coupe les branches les plus hautes depuis le sol © Radio France - Daniel Corsand

"On n'a pas vu ça depuis 5 ans"

Il faut bien dire que cette récolte contraste avec les derniers printemps. Geneviève estime qu'il faut remonter à 5 ans pour une telle récolte.

En 2007, c'était impressionnant. On avait appelé tous le pays pour manger des cerises. C'était superbe. On donne on appelle les voisins, les amis, et tous le monde vient cueillir les cerises. Même le restaurateur du coin. C'est meilleur de les manger sur l'arbre. Dès qu'elles arrivent dans la cuisine elles n'ont pas le même goût — Geneviève

France Bleu Béarn pour faire fuir les étourneaux

Joël a une méthode infaillible pour éviter que les oiseaux se servent avant lui. Il perche dans ses cerisiers une radio, sur la fréquence de France Bleu Béarn.

Ça marche très bien. France Bleu Béarn, c'est la radio locale, ce qui fait que les étourneaux ne sont pas dépaysés—Joël