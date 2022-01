Une annonce du site Leboncoin scandalise la députée des Bouches-du-Rhône Alexandra Louis

L'annonce publiée ce mercredi 26 janvier sur le site Leboncoin fait bondir la députée LREM des Bouches-du-Rhône Alexandra Louis. Un F3 de 48 m² situé au parc Corot dans le 13e arrondissement de Marseille mis en vente au prix de 55.000 euros. Le propriétaire précise que "l'appartement est actuellement loué" pour un loyer 550 euros par mois hors charges et surtout que "la CAF paie intégralement le loyer".

Sur les photos, des enfants entassés dans une chambre

Encore plus choquant, sur les photos, on voit plusieurs enfants, aux visages non floutés, entassés dans une petite chambre et même un bébé posé par terre sur le sol du salon. Sur Leboncoin, ce même propriétaire vend aussi un lot de quatre appartements cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement de Marseille et, cette fois, l'annonce précise que "sur les 4 appartements deux sont squattés" !

Dans un tweet, la député La République en marche des Bouches-du-Rhône Alexandra Louis s'indigne de cette annonce immonde. L'élue qui a fait du logement insalubre son cheval de bataille dénonce "un business plan très rentable pour beaucoup de marchands de sommeil, d'investisseurs qui sont sans scrupules". Elle souhaite que la ville de Marseille place ses cités sous monitoring. Selon Alexandra Louis, Marseille doit "traquer ces investisseurs de la honte au même titre que les trafiquants de drogue. C'est un scandale et c'est aussi une perte d'argent public car c'est l'argent de la CAF qui fait vivre ces voyous."