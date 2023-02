Une antenne 5G imposée par la justice à Annonay, "c'est un peu David contre Goliath" dénonce le maire

La ville d'Annonay est déboutée par la justice après s'être opposée au projet de développement 5G d'une antenne-relais rue Docteur Reybard, à l'entrée de la ville dans la zone d'activités Marenton. Une décision que le maire Simon Plénet regrette. "Quand on est sur des bâtiments ou des terrains municipaux, on a la possibilité de refuser. Mais là il s'agissait d'une installation nouvelle sur un terrain privé. On s'est opposé, on a été débouté par le tribunal administratif de Lyon" développe l'édile.

Pour le maire annonéen, les "lobbys" sont puissants face à la volonté des élus locaux. Il dénonce : "il y a clairement une orientation de l'Etat et de ses agences qui sont favorables au développement de la 5G, malgré les oppositions locales, qu'elles soient exprimées par des riverains ou les municipalités."

Simon Plénet estime ces technologies énergivores et potentiellement à risque pour la santé des habitants, rappelant que "rien de probant" ne permet d'évaluer leur impact. Il ajoute que les élus sont quand même démunis pour faire face aux autorisations délivrées par l'Etat et ses agences - dans son viseur : l'ANFR et l'ARCEP, l'agence nationale des fréquences et l'autorité de régulation des communications électroniques.

Quand cette antenne 5G sera t-elle opérationnelle ? "Ce n'est pas très transparent, d'autant plus qu'on est sur une société sous-traitante de l'opérateur orange." Le maire ajoute que la municipalité va essayer de se rapprocher d'autres communes ayant des démarches similaires d'opposition.