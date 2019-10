Une antenne de téléphonie mobile fait débat à Riervescemont

Riervescemont, France

Dans le nord du Territoire de Belfort, Riervescemont est classée en zone blanche. Les communications téléphoniques sont difficiles dans cette commune de 105 habitants. Un projet d'installation d'antenne de téléphonie mobile a donc été lancé.

Pourtant sur place, beaucoup de Rosemontois s'y opposent. Plus d'une soixantaine d'entre eux a voté contre dans une pétition mise en ligne. Y compris l'actuel maire du village, Fabien Canal. "Nous avons beaucoup de nature à Riervescemont, des forêts et des beaux paysages, avec peu d'habitants. L'implantation d'un mât de 35 mètres à l'entrée du village, c'est déjà dommage, mais il y a aussi la question des ondes, sur lesquelles nous n'avons pas de retour", glisse-t-il.

Le permis de construire, sur le parking de la mairie à l'entrée du village. © Radio France - Adeline Divoux

Arrivée de la fibre l'année prochaine

Les résidents de la commune sont invités à voter ce dimanche et dire, si oui ou non, ils veulent de cette antenne. Pas question pour Carole : "Je suis venue pour la tranquillité et un habitat préservé, pas pour voir des antennes fleurir dans tous les sens." Cette dernière est d'ailleurs convaincue qu'il n'y a aucun intérêt : "Cela ne couvrira de toute façon pas l'ensemble du village. Vous avez beaucoup de chance de ne pas avoir de réseau, malgré l'antenne, si vous êtes perdu en montagne."

L'antenne ne couvrira pas l'ensemble du village

Un avis que ne partage pas l'un de ses voisins, Bernard, qui croit en cette antenne. Pour cet homme, qui se rend régulièrement dans les bois, pouvoir téléphoner pourrait être utile en cas d'urgence. "Si on se blesse en forêt notamment", affirme-t-il. D'autant plus que de chez lui, il ne voit pas l'antenne. C'est d'ailleurs le problème de Patricia, qui est pour l'antenne, mais contre l'emplacement, puisqu'elle vit à côté. "Ce serait mieux en forêt, dans les hauteurs, ou en tout cas dans un endroit plus caché", souffle-t-elle.

La commune n'est pas totalement coupée de tous réseaux, puisqu'elle sera équipée en fibre d'ici l'année prochaine. "C'est sûr que cela ne remplace pas le téléphone portable, mais l'antenne n'ira pas plus loin que les maisons proches de la mairie dans tous les cas", lance Marthe, habitante et conseillère communale de Riervescemont. "Les gens sont venus habiter ici en sachant qu'il n'y a pas de réseau. Je pense qu'ils sont capables de ce contenter de la fibre et d'avoir leur réseau à la maison et autour", conclut Fabien Canal. En tout cas, quel que soit le résultat de ce vote de consultation, le maire espère que l'avis des habitants sera respecté.