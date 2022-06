Une antenne des Orchidées rouges ouvre en Dordogne pour les femmes victimes d'excision

L'association bordelaise les Orchidées Rouges a ouvert une antenne en Dordogne pour prendre en charge les femmes victimes de mutilations sexuelles et de mariage forcée. L'association s'est rendue compte qu'un certain nombre de femmes victimes habitaient dans notre département.

On ne pense pas immédiatement à la Dordogne lorsqu'on pense aux mutilations sexuelles et à l'excision notamment, et pourtant dans notre département vivent des femmes victimes de ces violences. C'est ce dont s'est rendu compte Marie-Claire Kakpotia. Elle même victime d'excision lorsqu'elle était enfant, elle a créée à Bordeaux, en 2017 l'association les Orchidées rouges pour lutter contre ces mutilations sexuelles et pour accompagner les femmes qui en sont victimes sur le plan médical, psychologique, sexologique, juridique...

"Dès le début, on a vu arriver une vingtaine de femmes qui habitaient en Dordogne" raconte-t-elle. Il peut s'agir de femmes qui sont nées en France et qui ont été excisées en France ou alors qui ont été excisées par leurs familles dans le pays d'origine de leurs parents pendant les vacances scolaires ou alors des femmes qui viennent demander l'asile en France et qui souhaitent par exemple fuir les violences et protéger leur petite fille de cette mutilation. "Ca arrive en bas de chez nous et cela ne se sait pas forcément car cela arrive dans les communautés et c'est très caché [...] On sait que depuis que la loi l'interdit en France, ça se fait moins en France mais du coup cela se fait à l'étranger pendant les vacances scolaires [...] et ce n'est pas forcément à l'initiative des parents, cela peut-être une tante, une grand-mère ou même des voisins".

C'est pourquoi, l'association a ouvert une antenne à Périgueux dans les locaux du CIDFF. Il s'agit de la deuxième annexe de l'association avec celle de Niort dans les Deux-Sèvres. La permanence est ouverte au CIDFF, au 5 rue Kléber, deux jeudis matin par mois par une psychologue qui oriente ensuite vers un médecin formé et vers une sexologue. La prise en charge est gratuite.