Une appli anti gaspi arrive à Montpellier

Too Good To Go, une application contre le gaspillage alimentaire, débarque à Montpellier. Ou comment acheter à prix cassés les invendus des petits commerces de bouche. L'appli est déjà présente dans une quinzaine de villes en France.

Et si on arrêtait de jeter? C'est le principe de cette application "Too good to go", en bon français "trop bon pour être jeté". Appli lancée en janvier dernier à Montpellier après avoir conquis une quinzaine de villes en France.

L'idée s'adresse aux petits commerces de bouche: snacks, boulangeries, épiceries. Plutôt que de jeter leurs invendus, les commerçants proposent des "paniers surprise" à prix cassé. L'utilisateur qui a téléchargé l'application, géolocalise les commerçants inscrits autour de lui et choisit selon ses goûts. Le paiement se fait directement via l'appli, qui prélève une petite commission au passage. Il n'y a plus qu'à passer au magasin récupérer son petit sac à la fermeture.

"Au moins on ne jette pas ce qu'on a mis tant d'énergie à préparer!". Hervé Astier, boulanger

A Montpellier, une vingtaine de commerçants se sont inscrits, comme Hervé Astier boulanger dans le quartiers des Arceaux rue Marioge (La Suite). Il confirme: "c'est très simple d'utilisation pour nous et pour le client. On ne gagne rien dessus, au prix où on vend le panier... Mais le client, lui, est content et puis on fait connaître la boulangerie". Car chez lui, ceux qui utilisent l'appli n'avaient encore jamais mis les pieds dans sa boutique. "C'est pas un business. C'est d'abord de l'anti gaspi. Et si ça peut faire découvrir ce quartier qui est très sympa, c'est du bonus."

Depuis l'arrivée de l'application, la boulangerie d'Hervé Astier écoule qqs paniers d'invendus presque chaque jour © Radio France - Marie Ciavatti

L'utilisateur peut tout aussi bien récupérer des viennoiseries et du pain chez le boulanger, que passer chez le traiteur ou même un maraîcher. Dans certaines villes, l'appli a sur sa liste des hôtels qui écoulent les produits de leurs buffets.

Too Good To Go, concept arrivé du Danemark, a été lancé en France en octobre dernier à Paris, Lille, Strasbourg et Bordeaux. Depuis elle existe dans une quinzaine de villes de l'Hexagone.