Une appli créé à Vannes pour aider les réfugies ukrainiens en recherche d’hébergement

Sébastien Champalaume, un développeur vannetais a créé en quelques jours un site et une web application pour mettre en relation ceux qui proposent des hébergements en France et les réfugiés ukrainiens. Le fonctionnement est simple et sécurisé selon son concepteur.

« J’étais devant la télé dimanche à regarder un reportage sur les réfugiés ukrainiens et je me suis demandé comment les aider. Ma maison est déjà pleine, alors j’ai décidé de mettre mes compétences à profit ». Sebastien Champalaume créateur associé de l’entreprise vannetaise de développement informatique Warp Code aura mis seulement quelques jours pour mettre en ligne son idée. Le site solidarité accueil réfugiés ukrainiens, qui se transforme en application quand on l'ouvre sur son smartphone, est en ligne depuis le milieu de la semaine et compte déjà, ce vendredi 4 mars, 68 inscriptions et 17 hébergements proposés un peu partout en France.

La page d'accueil du site Solidarité réfugiés ukrainiens © Radio France - Frédérick Colas DR

Le principe est simple. « Les particuliers qui veulent proposer un hébergement s’inscrivent, décrivent le lieu de vie avec le département et la ville, le nombre de personnes qu’il peuvent accueillir. Cela génère un formulaire de contact sur le site. Les réfugiés peuvent alors contacter directement l’hébergeur par mail, mais de façon anonyme, sans échange de coordonnées dans un premier temps ». La mise en relation est donc sécurisée selon le concepteur qui vérifie également chaque annonce. « Je vois ce qui passe, j’ai toutes les statistiques. Je ne veux pas laisser cela ouvert à n’importe qui ».

Une version en ukrainien envisagée

Le site et l’application en sont pour l’instant à leur première version, en français seulement, mais questionné par France Bleu, Sebastien Chapalaume n’écarte rien. « J’ai développé ça en très peu de temps, il y a surement des améliorations à faire et en Ukrainien pourquoi pas. Il me faudra juste un peu de temps et de l’aide ».